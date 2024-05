Une délégation ittihadie reçue par l’ex-président de la Bolivie

26/05/2024

Une délégation de l’USFP, en compagnie des coordinateurs du Réseau Mena Latina, a été reçue par l’ex-président de la Bolivie, Evo Morales.



La délégation ittihadie était composée de Machij El Karkri, membre du Bureau politique et de la Commission de déontologie à l’Internationale socialiste, El Hassan Lachguar, député et coordinateur du Forum parlementaire des jeunes socialistes, Esalek El Moussaoui, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des conseillers et du Bureau politique, ainsi que d’Ayoub El Hachemi, coordinateur exécutif au Réseau Mena Latina.



Les membres de cette délégation avaient assumé le rôle d’observateurs internationaux accrédités par le Conseil supérieur des élections sur invitation du Partido Revolucionario de la République Dominicaine.