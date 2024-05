Une délégation ittihadie parmi les observateurs des élections en République Dominicaine

22/05/2024

Sur invitation du Partido Revolucionario Moderno (Parti Révolutionnaire Moderne), une délégation de l’USFP a participé en tant qu'observateur aux récentes élections en République Dominicaine. Cette délégation comprenait Machij El Karkri, membre du Bureau politique de l'USFP et du comité d'éthique de l'Internationale socialiste, El Hassan Lachguar, député et coordinateur du Forum des jeunes parlementaires socialistes, Essalak El Moussawi, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants et du Bureau politique, et Ayoub El Hachemi, coordinateur exécutif du Réseau international MENA Latina.



Accrédités par le Conseil supérieur des élections, les membres de la délégation ont visité dix bureaux de vote situés en périphérie de la capitale, Saint-Domingue. Leur mission consistait à observer la nature et les formalités du processus électoral, ainsi que sa conformité aux normes internationales.



Les élections ont mobilisé plus de 8,1 millions d'électeurs, dont plus de 800.000 vivant à l'étranger. Les citoyens étaient appelés à élire le président et le vice-président du pays, les membres du Congrès (composé de deux Chambres avec 32 membres au Sénat et 190 députés), ainsi que 20 représentants de la République Dominicaine au Parlement d'Amérique centrale (Parlacen).



Les résultats ont confirmé une large victoire du président sortant, Luis Abinader, qui entame ainsi un nouveau mandat de quatre ans.



La délégation de l’USFP a également été reçue par le ministre des Affaires étrangères et le Président de la République, soulignant l'importance accordée à la présence d'observateurs internationaux et le rôle crucial qu'ils jouent dans le renforcement de la transparence et de la crédibilité des processus électoraux.



Cette mission d'observation s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l'USFP pour promouvoir la démocratie et les élections libres et équitables à l'échelle internationale, tout en renforçant les liens avec les partis politiques et les institutions démocratiques à travers le monde.



H.T