Une délégation économique espagnole prospecte les opportunités d'investissement à Dakhla

15/09/2022

Une importante délégation d’hommes d’affaires espagnols a effectué récemment une visite de prospection aux chantiers réalisés et ceux en cours à Dakhla, en vue d’explorer les opportunités d’investissement qu’offre cette région. A cette occasion, rapporte la MAP, les acteurs économiques et chefs d’entreprise se sont déclarés "impressionnés" par les opportunités d’investissement et la qualité des infrastructures à Dakhla, exprimant leur disposition à examiner les possibilités d’investissement dans différents secteurs productifs. Ainsi, ils ont fait part du grand intérêt qu’ils portent à cette région prometteuse et de leur souhait de contribuer à la dynamique économique, en saisissant les différentes opportunités d’investissement. Cette visite, qui intervient après la tenue du Forum d’investissement Maroc-Espagne en juin dernier à Dakhla, a permis aux acteurs économiques et chefs d’entreprise espagnols de débattre des opportunités d’investissement et d’affaires dans différents secteurs productifs de la région, tels que l’agro-alimentaire, l’industrie, la logistique la pêche et les énergies renouvelables. La délégation espagnole, conduite par Mme Maria Tato, femme d’affaires à la tête de plus de 30 entreprises et hôtels, a rencontré le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, le président et membre du Conseil régional et directeur du Centre régional d’investissement (CRI), Mounir Houari. Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continue de la MAP, le président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a souligné que cette rencontre a été l'occasion de passer en revue les potentialités économiques de la région et de consolider sa position en tant que porte d’entrée versle marché africain et une plateforme d’échanges commerciaux. Dans ce cadre, M. Yanja a indiqué que les membres de la délégation espagnole ont exprimé leur admiration pour les opportunités d’investissement et la qualité des infrastructures dans la région, soulignant qu’ils ont fait part de leur volonté d'investir dans plusieurs secteurs productifs, notamment l'agriculture, la santé et la pêche maritime. Pour sa part, Mme Telisa Ramos Figueroa, femme d’affaires, s’est dite "impressionnée" par la qualité et les opportunités d’investissement offertes par Dakhla, soulignant l’importance de la coopération économique entre le Maroc et l’Espagne. Mme Figueroa a également fait savoir que cette visite a permis à la délégation espagnole de s’arrêter de visu sur les potentialités d’investissement qu’offre la région et d’identifier de nouveaux marchés, exprimant la disposition des entreprises espagnoles à accompagner leurs homologues marocaines, qui peuvent elles aussi en apporter une valeur ajoutée. De son côté, l’homme d’affaires Mikel Aiestaran a mis l’accent sur l’importance de cette rencontre économique, notant que cette visite s’inscrit dans la continuité du Forum d’investissement Maroc-Espagne tenu en juin dernier à Dakhla, dans la perspective de consolider davantage les liens commerciaux entre le Maroc et l’Espagne. A noter que la délégation espagnole a visité le port de Dakhla, l’unité industrielle dédiée à la transformation des produits de la pêche, le Centre de tri des déchets, le complexe d’artisanat et le chantier de construction de la polyclinique.