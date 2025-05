Une délégation économique centrafricaine prospecte les opportunités d'investissement à Laâyoune-Sakia El Hamra

18/05/2025

Une importante délégation économique de la République Centrafricaine s'est rendue, vendredi à Laâyoune, pour explorer les opportunités d'affaires dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines.



Cette visite s'inscrit dans le cadre de la semaine de promotion économique de la République Centrafricaine au Maroc, qui a pour objectif de promouvoir le potentiel économique de ce pays au Royaume dans divers secteurs d’activité et favoriser le développement des partenariats d’affaires gagnant-gagnant entre opérateurs marocains et centrafricains.

Elle intervient également dans la dynamique africaine de coopération Sud-Sud et de partage d’expertise en faveur d’un développement économique durable et mutuel.



Dans une déclaration à la presse, le ministre conseiller à la Présidence de la République Centrafricaine, Lazare Doukoula, a souligné que cette visite a permis de présenter le potentiel économique en RCA, notant que son pays dispose de riches ressources minières et se distingue par une population jeune.



M. Doukoula a également noté que cette visite a été l’occasion d’explorer les moyens de renforcer les échanges commerciaux et de promouvoir les opportunités d’investissement bilatérales, rapporte la MAP.



Le responsable centrafricain a aussi fait part de la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines, notamment dans le secteur économique.

"Le Maroc est un pays frère qui nous a soutenus dans les moments difficiles", a-t-il indiqué, saluant à cet égard l’appui constant du Royaume à la République Centrafricaine.



Par ailleurs, il a fait savoir que le Maroc apporte son appui à la formation des cadres, précisant que 1.500 étudiants centrafricains poursuivent leurs études dans les établissements marocains d’enseignement supérieur et de formation professionnelle.



En outre, les membres de la délégation ont suivi un exposé présenté par le directeur du Centre régional d'investissement (CRI), Mohamed Jifer, dans lequel il a détaillé, chiffres à l'appui, les principaux secteurs productifs de la région qui vont de la pêche maritime à l’agriculture, en passant par le secteur des énergies renouvelables, en particulier l’énorme potentiel dans l’hydrogène vert et ses dérivés.



M. Jifer a aussi passé en revue les indicateurs macro-économiques de la région, les principaux avantages concurrentiels, l’offre foncière diversifiée, la banque de projets multisectoriels et les différents projets structurants de la région.



Plus tôt dans la journée, les membres de la délégation ont tenu une rencontre avec le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, au cours de laquelle l’accent a été mis sur l’essor de développement que connaît la région dans différents domaines.



A noter que ce déplacement s’inscrit dans le cadre des actions mises en œuvre par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger pour accompagner la diplomatie économique du Royaume à l’échelle continentale, à travers l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) et ses partenaires.



Conduite par M. Doukoula, la délégation économique centrafricaine est composée également du chargé de mission au ministère des Mines et de l’Hydraulique, Guebanda Sylvain, du vice-président du Patronat centrafricain, Lawson Theodore et de plusieurs hauts responsables des secteurs public et privé.