Une délégation du Rotary Club s'informe des missions du Centre international de recherches sur la prévention des enfants soldats

21/04/2025

Une délégation représentant le "Rotary Dakhla Atlantic" et le "District 9010 du Rotary International" a pris connaissance, samedi à Dakhla, des différentes missions et attributions du Centre international de recherches sur la prévention des enfants soldats.



Cette visite a permis aux membres de la délégation de s'informer des efforts déployés par ce centre basé à Dakhla, qui tend à fournir des données précises, qualitatives et quantitatives, afin de mener une action basée sur la recherche académique en matière de lutte contre le recrutement des enfants-soldats dans les zones de conflit.



A cette occasion, le président du centre, Abdelkader Filali, a présenté un exposé détaillant les différents projets et activités réalisés au cours des trois dernières années, depuis la création de cette instance à vocation internationale, ainsi que les projets d’avenir.



Dans une déclaration à la presse, M. Filali a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du centre sur les acteurs locaux et les organisations internationales non gouvernementales, permettant ainsi aux membres du Rotary Club de prendre connaissance des travaux de recherche et des actions de terrain menés par le centre dans les trois continents.



Cette rencontre a été également consacrée à l’échange de points de vue autour des moyens permettant de consolider les principes de paix liés à la protection des enfants dans les zones de conflit, a-t-il poursuivi.



Par ailleurs, M. Filali a rappelé l’appel urgent lancé le mois dernier lors d’une conférence organisée à Genève, en marge de la 58ème session du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, en faveur d’une mobilisation mondiale pour garantir le retour immédiat et sécurisé des enfants enrôlés de force par des groupes armés.



Pour sa part, la présidente du Rotary Dakhla Atlantic, Laila Sidi Mouloud, a souligné que ce centre s’engage activement dans le plaidoyer en faveur de la protection des droits des enfants.



"L'enrôlement des enfants dans les conflits est l'un des défis auxquels nos sociétés sont confrontées", a-t-elle déploré, faisant observer que "l’action de Rotary ne se limite pas au constat, mais elle contribue de manière significative à la prévention, au soutien et à l’accompagnement".



De son côté, le gouverneur du Rotary District 9010, Khalid Kabbaj, a salué les efforts considérables déployés par le centre, notamment en matière de sensibilisation à la problématique des enfants soldats et aux causes de la persistance de ce fléau.



M. Kabbaj a aussi fait savoir que le centre dispose des équipements développés et certains logiciels de programmation dotés de l'intelligence artificielle, ayant pour objectif de contrôler et d’assurer le suivi de l’endoctrinement et l’enrôlement des enfants par les milices armées dans les différentes régions du monde.



Le centre, qui considère le recrutement des enfants comme un crime contre l’humanité, œuvre inlassablement à contrôler le recrutement d'enfants-soldats dans le monde sans exception aucune.



Il a aussi pour objectif de diffuser des recherches complètes avec des arguments probants dans le but de contribuer aux efforts de plaidoyer au profit des juristes en droit international humanitaire.



A travers les recherches académiques, les partenariats et la coopération, le centre développe et déploie des stratégies pour faire face à toutes les formes d’embrigadement des enfants et s’engage à évaluer et à recenser les enfants-soldats non référencés, en proposant des solutions innovantes pour lutter contre leur exploitation dans les conflits armés.