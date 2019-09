Une délégation du Bureau politique de l’USFP chez Latifa Jbabdi

28/09/2019

Une délégation de l’USFP conduite par le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, a rendu mercredi dernier une visite de courtoisie et d’amitié à la militante Latifa Jbabdi.

Le Premier secrétaire a affirmé, en l’occasion, que la réconciliation et l’ouverture ouvrent un horizon d’avenir pour le parti de la Rose, soulignant la dynamique que connaît actuellement l’USFP à tous les niveaux dans le cadre des préparatifs pour l’organisation d’un grand meeting à Rabat pour commémorer le 60ème anniversaire de la création du parti.

Pour Driss Lachguar, la réconciliation est un prélude pour rééquilibrer les rapports de force dans le champ politique. Ces rapports sont actuellement en faveur des forces conservatrices, , a-t-il souligné, en appelant toutes les forces nationales, progressistes et démocratiques à se mobiliser et à se rassembler autour de ce grand projet d’avenir.

Après avoir rappelé le parcours politique de Latifa Jbabdi qui a payé de sa liberté le prix de son engagement politique et de sa lutte pour promouvoir les droits des femmes au Maroc, Driss Lachguar l’a l’invitée à prendre part aux activités commémoratives (conférences, débats et rencontres) que l’USFP compte initier.

Emue par cette visite d’amitié, Latifa Jbabdi a accepté de participer aux débats lancés par le parti de la Rose, tout en saluant l’initiative de l’USFP. « C’est une initiative positive et le pays a besoin d’un USFP fort ». Et d’ajouter : « Mon intime conviction est que le pays a besoin de l’USFP et qu’aucune issue de la crise n’est possible sans un USFP fort ».