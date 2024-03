Une délégation du BP de l’USFP présidée par le Premier secrétaire s’est recueillie sur la tombe de Feu SM le Roi Mohammed V

22/03/2024

A l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la disparition de Feu SM Mohammed V, qui coïncide avec le 10ème jour du mois de Ramadan, une délégation du Bureau politique de l’USFP, présidée par le Premier secrétaire Driss Lachguar, s’est recueillie, jeudi, sur les tombes des regrettés Souverains, Feu Mohammed V et Feu Hassan II.



La délégation ittihadie, qui s’était rendue au Mausolée Mohammed V à Rabat, était composée d’Abderrahim Chahid, président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Youssef Aidi, président du Groupe socialiste à la Chambre des conseillers, Jamal Sebbani, secrétaire général du SNE-Sup, Abdelhamid Jmahri, directeur de publication et de rédaction du quotidien Al Ittihad Al Ichtiraki, Fatiha Saddas, Aïcha Zekri, Manal Tekkal, Badiaa Erradi, El Mehdi Mezouari, Mohamed Ghedane, Machij El Kerkeri, Ahmed El Aked, Abdellah Sibari et Moulay Mehdi El Alaoui.