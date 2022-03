Une délégation des maires de Nouakchott en visite à Tanger

11/03/2022

Une délégation officielle des maires des municipalités de la capitale mauritanienne Nouakchott a effectué, mercredi, une visite à Tanger, afin de prendre connaissance de l'expérience de la ville dans les différents domaines, notamment économique et touristique.



La délégation mauritanienne, qui a été reçue par le président de la commune de Tanger, Mounir Laymouri, accompagné du président de l’Association marocaine des chefs de conseils communaux, Mohamed Boudra, et de plusieurs responsables et élus locaux, est conduite par Ahmed Ali, vice-président de l’Association des maires de la Mauritanie et président de l’Association des maires de Nouakchott, et composée de Mohamed El Amine Chaïb, vice-président de l’Association des maires mauritaniens et maire de la municipalité de Toujounine, El Hacen Mohamed Ileh, maire de la municipalité de Arafat, Abdellah Idriss, maire de la municipalité de Riyadh, et Sidi Khalifa, secrétaire général de l’Association des maires de la Mauritanie.



Selon un communiqué de la commune de Tanger, M. Laymouri a souhaité la bienvenue à la délégation mauritanienne, exprimant sa joie d’accueillir des représentants d’un pays maghrébin, voisin et frère qui partage des liens d’affection et de fraternité avec le Royaume du Maroc.



Il a, à cet égard, affirmé sa volonté d’œuvrer pour le renforcement des relations bilatérales maroco-mauritaniennes, notamment entre Tanger et Nouakchott, que les deux parties cherchent à développer à travers l’échange d’expériences et l’ouverture aux initiatives constructives et aux projets de développement.



Pour sa part, le chef de la délégation mauritanienne a souligné que cette visite est l'occasion pour les membres de la délégation de bénéficier de l'expérience de la ville du Détroit dans le domaine de la gestion communale, et de s'inspirer des projets structurants lancés dans les domaines économique et touristique, et ceux liés aux infrastructures, aux espaces verts et aux places publiques.



La délégation mauritanienne a effectué une visite à la place Nouakchott, située à l’intersection de la rue Youssef Ibn Tachfine et du boulevard Beethoven, qui a été inaugurée en application des termes de l’accord de coopération et de partenariat entre Tanger et le Conseil communal de la ville de Nouakchott, approuvé par le Conseil communal de Tanger, lors de sa session ordinaire du mois de février 2015.