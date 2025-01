Une délégation de sénateurs français salue l'élan de développement à Dakhla

10/01/2025

Une délégation de sénateurs français a salué, mercredi à Dakhla, les réalisations socio-économiques et l'élan de développement que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab.



Ce déplacement, initié par la Chambre des conseillers, a permis aux membres du Groupe d’amitié interparlementaire France-Maroc, de constater de visu les atouts et le potentiel dont regorge la région de Dakhla-Oued Eddahab pour l’attraction des investissements, la conclusion de partenariats et le renforcement des échanges commerciaux.



Dans une déclaration à la presse, le sénateur français, Max Brisson, a mis l’accent sur les relations étroites entre le Sénat français et la Chambre des conseillers du Maroc, faisant part de son admiration pour l’élan de développement tous azimuts que connaît la région, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.



"Nous avons été informés de tous les projets structurants qui sont en train de prendre forme au niveau de la région, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, du tourisme, de la pêche et de l’agriculture", a-t-il indiqué, faisant part de sa volonté de renforcer les relations bilatérales dans lesdits secteurs.



Pour sa part, le président du groupe d’amitié parlementaire Maroc-France à la Chambre des conseillers, Mohamed Zidouh, a souligné que cette visite incarne les relations fortes qui unissent les deux pays, lesquelles ont été renforcées davantage, notamment après la visite d'Etat du Président Emmanuel Macron au Maroc, à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Cette visite à Dakhla, a poursuivi M. Zidouh, a été l’occasion pour les sénateurs français de constater de visu l’élan de développement que connaît Dakhla-Oued Eddahab et de s’informer des projets structurants réalisés ou en cours de mise en œuvre, dont le nouveau port Dakhla Atlantique et la station de dessalement de l’eau de mer.



Au cours de ce déplacement, les membres du groupe d’amitié interparlementaire France-Maroc, ont tenu des rencontres respectivement avec le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Ali Khalil, le vice-président du Conseil régional, Moulay Boutal Lembarki, et le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah, au cours desquelles l’accent a été mis sur l'essor de développement que connaît la région dans différents domaines.



De même, les membres de la délégation ont suivi un exposé présenté par le directeur du Centre régional d’investissement de Dakhla-Oued Eddahab, Mounir Houari, dans lequel il a détaillé, chiffres à l’appui, les principaux moteurs économiques de la région qui vont de la pêche à l’agriculture, au tourisme et aux énergies renouvelables, ainsi que les grands projets d'infrastructures et les opportunités d’investissement.



En outre, ils ont effectué des visites de terrain à plusieurs projets d'envergure dans la région, dont la station de dessalement de l'eau de mer et le chantier du nouveau port de Dakhla Atlantique.