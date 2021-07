Une délégation de la FIFA visite le Centre de formation de la RSB

05/07/2021

Une importante délégation de la FIFA a visité, vendredi, le nouveau Centre de formation de la Renaissance sportive de Berkane (RSB), venu renforcer considérablement l'infrastructure de football dans la région de l’Oriental.



La délégation, conduite par la Secrétaire générale de l’instance fédérale internationale, Fatma Samoura, a visité les différentes dépendances du centre et a suivi des explications sur les installations de cet établissement dédié à la promotion de la pratique du football, en particulier auprès des filles, et à la prospection de futurs talents.



Construit sur une superficie de 6,5 hectares, le Centre de formation de Berkane est doté notamment de cinq mini-terrains en gazon synthétique, un terrain en gazon naturel, deux terrains en gazon synthétique, ainsi qu’un pôle hébergement d’une capacité de 112 lits, un pôle pédagogique, un pôle féminin et un pôle médico-sportif.



Dans une déclaration à la presse, Mme Samoura a salué la réalisation de cette importante infrastructure sportive, se félicitant également des efforts menés par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) pour la promotion de la pratique de ce sport, notamment en ce qui concerne le développement du football féminin.



«Ce que je viens de voir, une fois de plus, est l’engagement sans faille de la FRMF à remettre le football féminin au centre des préoccupations et de la stratégie de développement du football au Maroc», a-t-elle souligné.



De son côté, le président de la RSB, Hakim Ben Abdellah, a indiqué que cette visite a permis à la délégation de la FIFA de s’enquérir du développement de l’infrastructure footballistique de Berkane, ainsi que des ressources humaines dont dispose le centre de formation de la RSB et les services qu’il déploie au profit des bénéficiaires.



La délégation de la FIFA a salué les efforts soutenus menés à Berkane dans le domaine de la formation des jeunes et de la prospection des talents, a-t-il affirmé, formulant l’espoir de voir ces efforts se répercuter positivement sur la RSB, qui choisit d’investir dans le futur en mettant en place cette pépinière de talents.



Par la suite, la délégation de l’instance fédérale internationale a rendu visite au stade municipal de Berkane, et s’est enquise des différentes installations et dépendances de ce stade, fief de la RSB d’une capacité de 10.000 places.