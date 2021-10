Une consécration du rayonnement international de la ville de Dakhla

Onzième édition du championnat du monde de kitesurf

31/10/2021

La tenue à Dakhla de la 11è édition du championnat du monde de kitesurf Prince Moulay El Hassan se veut une consécration du rayonnement international de la ville sur les plans sportif et touristique, a assuré la présidente de l'Association Lagon Dakhla pour le développement du sport et l'animation culturelle, Mme Laila Ouachi.



L'organisation à Dakhla de cette prestigieuse compétition après deux ans d'absence en raison de l'épidémie de coronavirus contribue énormément à la promotion de l'image de la ville en tant que destination de choix pour les amoureux des sports nautiques, a-t-elle mis en avant dans un entretien accordé à la MAP.



L'édition 2021, qui se tient en total respect des conditions sanitaires liées au Covid-19, permettra aux participants de découvrir les potentialités naturelles et touristiques de la région et de la ville, devenue ces dernières années un eldorado des férus des sports de glisse à travers le monde.



En dépit des circonstances actuelles liées au coronavirus, l'association a réussi, en coordination et en collaboration avec ses partenaires et les acteurs internationaux et locaux à gagner le pari d'organiser cette édition avec la présence des meilleurs champions mondiaux, s'est-elle félicitée, relevant que la participation des meilleurs riders du monde à l'étape de Dakhla témoigne de la place qu'occupe la ville en tant que destination mondiale privilégiée des sports nautiques.



La clémence du climat, la force des vents et la qualité des infrastructures de la ville, sont autant de facteurs qui confortent la place leader de la ville sur l'échiquier mondial des sports de glisse, a-t-elle ajouté.



Mme Ouachi a indiqué dans ce sens que l'édition 2021 du championnat du monde de kitesurf à Dakhla connaît la participation de 40 sportifs, dont 7 champions marocains, outre une participation féminine remarquée.



Outre le Maroc, ce rendez-vous mondial enregistre la participation de champions représentant l'Australie, le Brésil, l'Italie, l'Espagne, le Canada, la Bulgarie, la France, le Cap-Vert, l'Allemagne, les Etats-Unis, la Suisse et la Suède.



Initiée par l’Association "Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle" et le Global Kitesports Association (GKA), sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation sportive connaît la participation des meilleurs riders du monde, issus de 20 pays.



Organisé sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de voile (FRMV) et le World Sailing Federation (WSF), ce championnat mondial est l’étape décisive permettant aux têtes d’affiche des plus importantes compétitions de kitesurf de s’illustrer pour remporter le titre de "the rider of the year", pour la discipline du strapless wave dans le spot de Foum Labouir.