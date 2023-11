Une consécration de l’engagement du Royaume en faveur de la transition verte

La participation marocaine à Ecomondo

09/11/2023

Fidèle à sa participation à Ecomondo, l'événement phare de l'économie verte et circulaire dans le bassin méditerranéen, le Maroc ne cesse de réaffirmer son rôle de leader régional en matière de transition écologique, à travers l’adoption de pratiques et d'approches durables, d’initiatives environnementales novatrices et de projets d'énergies renouvelables de grande envergure.



Lors de sa participation à Ecomondo, le Maroc qui est représenté par une importante délégation veille à partager ses réalisations et avancées, mais aussi à s’informer des bonnes pratiques et des expériences réussies et à établir des partenariats internationaux avec différents acteurs, en faisant de ce salon un pont d’échange et de partage pour un avenir plus durable et résilient.



Il s’agit d’un salon particulièrement intéressant pour le Maroc car il traite de l'économie circulaire, qui se veut un modèle économique de production et de consommation où les produits, les matériaux et les ressources sont réutilisés et recyclés de manière durable, a souligné le président de la Fédération des industries des matériaux de construction, David Toledano.



"Lorsque vous assistez à ce salon qui est unique au monde, vous vous rendez compte de l’importance des notions de la transformation et du recyclage et nous au Maroc, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, nous avons inscrit la question de la durabilité au cœur du développement économique du pays, pour une économie plus verte et résiliente", a relevé M. Toledano dans une déclaration à la MAP.



Même si le Maroc n’est pas considéré comme un pays pollueur, à l’instar de la Chine, des USA et des grands pays industrialisés, il prend en considération cette problématique majeure et essaie d'anticiper pour être parmi les "bons élèves" de cette économie circulaire, a-t-il ajouté.



Le Maroc, un pays "ami" de l'environnement



En effet, le Maroc est bien connu pour ses efforts en matière d'énergies renouvelables, en particulier dans le domaine de l'énergie solaire. Le pays a investi massivement dans des projets solaires d'envergure, tels que la centrale solaire de Noor Ouarzazate, l'une des plus grandes au monde.



Au cours des deux dernières décennies, le Royaume s’est engagé dans une stratégie énergétique durable très ambitieuse qui s’appuie sur un cadre de mise en œuvre en forte dynamique de déploiement et de consolidation. En sus, une série de réformes législatives et réglementaires ont été initiées afin de soutenir cette ambition et de favoriser les projets à dimension écologique.



Afin de s’adapter à l’impact des changements climatiques sur les ressources en eau, le Royaume a également pris une panoplie de mesures pour faire face à la pénurie d’eau, en mettant en place des projets de développement durable et de gestion de l'eau.



La promotion de l'économie circulaire et la gestion efficace des déchets figurent aussi au cœur de l’action du Royaume qui dispose d’une riche expérience en matière de recyclage et de réduction des déchets. Dans ce sens, des initiatives innovantes ont été adoptées pour une économie plus circulaire.



Toutes ces actions permettront d’évoluer vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux des changements climatiques, de la rareté des ressources, de la perte accélérée de la biodiversité et de la multiplication des risques sanitaires et environnementaux