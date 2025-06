Une conférence à Oujda en célébration de la Journée internationale des envois de fonds à la famille

18/06/2025

Contribution des MRE à la réduction de la pauvreté

et à la croissance économique locale

Une conférence a été organisée, lundi à Oujda, à l’occasion de la Journée internationale des envois de fonds à la famille (IDFR), à l'initiative du Fonds international de développement agricole (FIDA), de Bank Al-Maghrib et de la Délégation de l'Union européenne au Maroc.Placé sous le thème "Les envois de fonds: Un flux financier pour le développement", cet événement constitue une opportunité pour partager les expériences et explorer les diverses initiatives visant à maximiser l'impact des envois de fonds sur le développement des communautés.La conférence a également mis en avant la contribution cruciale des Marocains résidant à l'étranger (MRE) à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique locale et à un avenir plus durable sur le long terme, rapporte la MAP.Les participants ont ainsi examiné les moyens de sensibiliser davantage à l'épargne productive, aux opportunités d'investissement, à la promotion et l’usage des outils digitaux, ainsi qu’au renforcement des partenariats multiacteurs, avec comme objectif de réduire les coûts de transfert à moins de 3% d'ici 2030.Les envois de fonds sont un filet de sécurité pour des millions de familles rurales et le Maroc a montré l’exemple en intégrant ces flux dans ses stratégies de développement, ont indiqué les intervenants, affirmant que les familles bénéficiaires de ces envois ne sont pas des destinataires passifs mais de véritables acteurs de développement."La Délégation de l’Union européenne au Maroc est fière de soutenir des initiatives qui renforcent les capacités économiques des familles bénéficiaires et les liens positifs entre migration et développement", a souligné, à cette occasion, Jean-Christophe Filori, Chef de coopération à la Délégation de l’UE, notant que les envois de fonds ne sont pas seulement des flux financiers, mais des ponts humains et économiques entre les deux rives de la Méditerranée.L’un des axes clés de cette collaboration entre Bank Al-Maghrib, l’UE et le FIDA consiste à favoriser l’accès des communautés rurales mal desservies aux outils financiers et numériques, tout en élargissant les possibilités d’investissement innovantes pour les migrants et leurs familles.La responsable du département Inclusion financière et développement durable à Bank Al-Maghrib, Fatima-Zahra Echihabi, a expliqué, quant à elle, que le choix de la région de l’Oriental pour célébrer la campagne 2025 de cette Journée internationale "illustre notre volonté de valoriser les territoires à fort ancrage migratoire, reconnus comme de véritables leviers de développement et souligne l’importance de cette région qui capte une part significative des transferts de fonds internationaux en faveur du Maroc".Selon elle, les transferts d’argent jouent un rôle crucial dans le développement économique et contribuent de manière significative à l’amélioration des conditions de vie des populations, de même qu’ils contribuent à la réalisation des ODD.Rappelant qu’en 2024, les transferts des MRE ont atteint près de 120 milliards de dirhams, soit environ 8% du PIB national, elle a indiqué que pour accompagner cette dynamique, les pouvoirs publics et la Banque Centrale ont mis en œuvre très tôt plusieurs mesures visant à diversifier les canaux de transmission et à réduire les coûts.De son côté, la représentante du FIDA, Maryem Aziz Alaoui, a déclaré à la presse que c’est la deuxième fois que la Journée internationale des envois de fonds à la famille (16 juin) est célébrée au Maroc, expliquant que cette année, l’objectif est de renforcer l’impact des transferts d’argent sur le développement."Plus de 70% des pays recevant ces fonds sont des pays en développement ou à revenu intermédiaire, ce qui en fait un levier majeur du développement", a-t-elle argué, mettant l’accent sur la mise en œuvre au Maroc, en partenariat avec le Mécanisme des Envois de Fonds du FIDA et avec un cofinancement de l’UE, du projet DigitRemit qui vise à maximiser l'impact déjà substantiel des envois de fonds, notamment dans les zones rurales.Cette rencontre s’est déroulée en présence notamment du Secrétaire général des affaires régionales de la Wilaya de l’Oriental, de représentants du Conseil économique, social et environnemental, du FIDA et de la délégation de l’UE au Maroc, ainsi que d’autres personnalités.