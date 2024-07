Une cohorte de mouches électroniques, formée et financée par Alger dans le vain espoir de ternir l’image du Maroc. Chimère !

Machine de mystification institutionnalisée par les caporaux algérois

04/07/2024

La quasi-totalité des médias à travers les quatre coins de la planète et l’opinion publique internationale observent, incrédules et amusés, la campagne d’infox et d’intox menée effrontément par le voisin Est contre le Royaume du Maroc, ses institutions, sa culture et son histoire de plus en plus fiévreuse et frénétique.



Alors que cette entreprise ridicule, irrationnelle et fallacieuse était le fait des « médias » et des structures médiatiques à la botte des caporaux au gouvernail de cette pauvre Algérie, c’est d’ores et déjà, traduisant la haine et l’hostilité du régime, un processus étatique officiellement et institutionnellement déployé par les services de l’Etat « dzaïri ».



En effet, les caporaux, maîtres d’Alger ont franchi toutes les limites et ont tout bonnement, sans vergogne, formé de réels bataillons de mouches électroniques ayant pour missions de ratisser large et de s’attaquer résolument au Maroc à travers les réseaux sociaux en mystifiant avec un acharnement fébrile tout ce qui a trait de près ou de loin au Royaume du Maroc….



Formés, pour cela, par des spécialistes de la Corée du Nord, ces fameux officiers électroniques agissant sous des pseudonymes, ayant des comptes fictifs dans nombre de pays se déployent notamment, chaque fois à l’occasion de questions traitées par des chaînes de télévision arabes et interviennent pour déformer et altérer les informations diffusées par celles-ci.



Pis encore, ces « agents » électroniques relayés par des « responsables » gouvernementaux algérois poussent les supercheries jusqu’à déformer ostentatoirement certaines déclarations de dirigeants politiques d’Europe, d’Amérique, d’Afrique et d’Asie…



Par ailleurs, l’on se souvient du ridicule à son paroxysme lorsque dans la sphère dirigeante de ce voisin, on avait accusé le Maroc d’être derrière le déclenchement d’incendies dans la région de Kabylie !!!



D’autre part, en accusant dans le cadre de cette même doctrine basée sur la haine viscérale contre le Royaume, ses institutions, son histoire, son patrimoine culturel, matériel et immatériel, de tous leurs maux et malheurs, les caporaux ont intimé l’ordre à leurs porte-voix d’investir des chaînes arabes pour saisir toutes les occasions de ternir à tout bout de champ l’image du Maroc, des Marocains mais aussi tous ses amis et ses partenaires arabes en particulier.



Ainsi, inconscientes peut-être du ridicule de cet acharnement fallacieux, les mouches électroniques mobilisées par Chengriha vont, à titre d’exemple, pousser l’effronterie jusqu’à faire croire à l’opinion publique qu’une vidéo relatant le calvaire des Algériens faisant la queue pour du lait se rapporte au Maroc… de même qu’elles seraient à l’origine de rapports foncièrement mensongers sur le Royaume qui seraient établis par la CAF, la FIFA, la Ligue arabe, l’Organisation de la conférence islamique, l’Union africaine, le Mouvement des non-alignés, l’ONU, le Conseil de sécurité et d’autres institutions et instances internationales. Et ce en déformant totalement certaines déclarations de ministres des Affaires étrangères et de responsables politiques internationaux.



Là-dessus, concernant le dossier du Sahara marocain, lesdites troupes de mouches électroniques n’hésitent pas à publier des vidéos d’anciennes séquences de guerre dans des régions bien lointaines en les présentant comme des bombardements des milices du Polisario et alléguant que cela a permis de libérer des territoires…



Dans cette veine, les services derrière la campagne mensongère et mystificatrice viennent tout récemment de pousser leurs médias à affirmer sans aucune preuve que le Royaume du Maroc serait militairement engagé aux côtés de l’armée israélienne dans le conflit de Gaza en Palestine. De nombreux journaux et médias officiels algérois ont prétendu que le Maroc a fourni à Israël des avions militaires de combat dans le cadre d’une supposée coopération militaire maroco-israélienne.

Et comme pour étayer ces « informations », les soi-disant médias algériens ont cité de prétendus « experts en stratégie miliaire », poussant la grandiose supercherie jusqu’à inviter un général de brigade syrien, Ali Maqsoud, à commenter leur « reportage ».



Dans les faits, il s’agit d’avions marocains affrétés dans la région mais transportant tout simplement, sur Instructions de Sa Majesté le Roi 40 tonnes d’aides médicales et établissant ainsi un couloir humanitaire pour les populations palestiniennes. A ce propos, le ministère des Affaires étrangères a aussitôt démenti ses grossières allégations par un communiqué officiel.



Une autre énorme supercherie qui requiert la plus grande vigilance de la part de tous les Marocains, à savoir une donnée historique complètement déformée dans la plateforme encyclopédique Wikipédia par les « soins » acharnés, ridicules par ailleurs de cette horde de mouches électroniques datant la création de l’Etat marocain au 7 avril 1956, sachant que la fondation de la première dynastie indépendance au Maroc date de l’an 789 avec l’arrivée d’Idriss 1er … Cela nécessite de la part des internautes marocains et des autorités compétentes, en particulier le département gouvernemental de la culture et de la communication, un déploiement continu à même de corriger cette grossière assertion.



Somme toute, en observant ce « pagaiment » tous azimuts de cette armée de mouches électroniques entretenues par les caporaux algérois, l’opinion publique internationale commence à saisir les desseins derrière tant de supercheries s’apercevant et concluant que l’Algérie manque atrocement d’éléments composant « l’Etat » dans son acception générale… Quant aux supposés médias de ce pays, ils pataugent et pataugent encore s’enfonçant dans la mare du ridicule.



Rachid Meftah