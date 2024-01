Une cinquantaine de “top runners” attendus au départ du 34ème MIM

Mohamed Knidri : Le Marathon international de Marrakech est devenu une école de promotion et de lancement de grands champions de cette discipline

19/01/2024

Plus de 13.000 participants représentant plus de 70 pays sont attendus à la 34ème édition du Marathon International de Marrakech (MIM), prévue le 28 janvier sous le thème ''Protégeons notre environnement'', a annoncé jeudi à Casablanca Mohamed Knidiri, président de l'Association le Grand Atlas (AGA) et directeur de cette compétition d'envergure internationale.



S'exprimant lors d'une conférence de presse, il a indiqué que ce marathon, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, sera marqué cette année par la participation de plus de 50 top runners, outre plusieurs directeurs de marathons internationaux et autres invités de marque''.



''Au fil des éditions, le MIM est devenu une école de promotion et de lancement de grands champions de cette discipline, qui ont marqué la scène internationale, en particulier pour les athlètes marocains'', a-t-il noté.

Sur ce registre, on cite, entre autres, Abdelkader Mouaâziz (1990-2000), Abderrahim Goumri (2000-2009) ou encore Jawad Gharib, Zhor Lkmech et Asmaâ Lghzaoui.



« Grâce à une planification en amont et un encadrement opérationnel rompu aux grandes compétitions, le MIM n'ambitionne pas seulement l'obtention du 11ème rang au niveau mondial réalisé en 2013 mais, mieux encore, devenir l'incontournable rendez-vous international de toutes les stars de cette discipline sportive, à l'instar de sa glorieuse position en 2012 où il fut le seul marathon dans le continent africain à être qualifiant pour les Jeux olympiques de Londres'', a souligné M. Knidiri.



Il a espéré, par ailleurs, que cette édition soit marquée par la réalisation de nouveaux records, notamment dans l’épreuve masculine, après celui battu, lors de la 31 ème édition, par le champion marocain Hicham Laquahi (2h06min32s).



Et de poursuivre en révélant que cette édition rendra hommage à l'athlète marocaine Fatima Ezzahra Gardadi, la première femme arabe à décrocher une médaille dans l'épreuve du marathon féminin, lors du Championnat du monde d'athlétisme, rappelant que le MIM a été le point de départ du rayonnement à l’international de cette athlète, qui a remporté, en 2022, la 32è édition de ce marathon.



Plus de 50 top runners participeront à cette 34ème édition, à leur tête le Kényan Sammy Kitwara (02h 04min28s), son compatriote Nicholas Kirwa (02h05min01s), l’Ethiopien Hiribo Shano Share (02h07min15s) et le Marocain Omar Ait Chitachen (02h07min57s).



Dans la catégorie dames, cette 34ème édition connaîtra la participation notamment de l’Ethiopienne Meseret Hailu Debele (02h21min09s), la Kényane Margaret Agai (02h23mi28s), la Rwandaise Clémentine Mukandanga (02h25min53s) ainsi que les athlètes marocaines Rkia El Moukim (02h26min51s) et Kaltoum Bouasarya (02h27min22s).



A noter aussi qu'une journée sans voitures sera organisée en marge de cette 34ème édition du Marathon International de Marrakech. Une initiative qui s'inscrit dans le droit fil des efforts sans relâche du Maroc en matière de lutte contre le changement climatique, réitérant ainsi le rôle leader du Royaume lors de la COP 22 et de sa participation active à la COP 28.



Cette journée sans voitures vise à sensibiliser la population sur les enjeux environnementaux, tout en encourageant l'adoption de modes de transport durables, assurent les organisateurs.



Pendant cette journée spéciale, les rues de la cité ocre habituellement noires de monde, seront libérées de la circulation automobile, offrant ainsi aux gens d'ici et d'ailleurs l'opportunité de redécouvrir la beauté de leur ville à pied, à vélo ou en utilisant les transports en commun.



Le Marathon International de Marrakech est organisé par l'Association Le Grand Atlas (AGA), en collaboration avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, la Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA), la Wilaya de la région ainsi que le Conseil de la ville de Marrakech.



Le MIM a reçu, depuis 2015, le label de World Athletics (ancien IAAF) lui permettant d'être qualifiant pour le Championnat du monde et les Jeux olympiques.