Une cinquantaine de projections au programme du Festival international de film documentaire d'Agadir

19/06/2019

La 11ème édition du Festival international de film documentaire d’Agadir (FIDADOC), qui se déroulera du 18 au 22 juin courant, connaîtra la projection d’une cinquantaine de films dans plusieurs espaces de la commune urbaine d’Agadir et certaines collectivités territoriales voisines. La sélection officielle du FIDADOC 2019 comprend, quant à elle, 27 films, dont 17 longs et 10 courts-métrages, représentant 22 pays, indique un communiqué de l’Association de culture et d’éducation par l'audiovisuel, organisatrice de cet événement.

Le film d’ouverture sera «Le Miracle du Petit Prince» de Marjoleine Boonstra, dans lequel des poètes, écrivains, militants, décident à travers le monde de traduire le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry pour affirmer la vitalité de leur langue et de leur culture, entre autres l’amazigh dont la poésie sera largement célébrée dans trois autres films de la sélection, affirment les organisateurs.

La compétition internationale de cette édition privilégie les talents émergents avec 6 premières œuvres sur les 8 films en lice pour les 3 prix, qui seront attribués par un jury composé de professionnels marocains et étrangers de renom : Farah Clémentine Dramani-Issifou (Bénin, France), membre du comité de sélection de la Semaine de la critique au Festival de Cannes; Mo Siam (Egypte), auteur-réalisateur, chef-opérateur et producteur ; Eva Vila (Espagne), auteure-réalisatrice, productrice, enseignante à l’Université Pompeu Fabra de Barcelone et Mohamed Zineddaine (Maroc), auteur-réalisateur et producteur.

Par ailleurs, le prix du public devient, à partir de cette édition, une seconde section compétitive dont le film primé bénéficiera, comme le Grand prix Nouzha Drissi de la compétition internationale, d’une large diffusion à travers le réseau des Instituts français du Maroc, dans le cadre du Mois du documentaire en novembre 2019. Le festival est organisé avec le soutien notamment de la wilaya de la région Souss-Massa, du ministère de la Culture et de la Communication, du Centre cinématographique marocain, de la commune d’Agadir, du Conseil régional de Souss-Massa, du Groupe OCP et de l’Institut français au Maroc.

Conformément à sa devise «Le cinéma partout, le cinéma pour tous», le FIDADOC a démarré trois semaines plus tôt en organisant une tournée de projections ambulantes qui, du 26 au 31 mai dernier, a fait escale dans 7 communes de la région : Massa, Akka Ighane, Taliouine, Imoulasse, Larbaa Sahel, Biougra et Timerssit.