Une centaine de productions étrangères tournées au Maroc en 2019

14/09/2019

Quelque 98 productions étrangères ont été tournées au Maroc, entre le 1er janvier et le 31 août 2019, pour un investissement de 667 millions de dirhams, selon le Centre cinématographique marocain (CCM).

Au terme des huit premiers mois de l'année en cours, le montant total de l’investissement de ces productions étrangères, dont 19 longs métrages et 12 séries télévisées, a atteint 667 millions de dirhams, révèle le CCM, soit plus de 91% de l’investissement total de 2018.

Il s'agit là d'une augmentation de 50% par rapport à l’investissement de la production étrangère au Maroc au 31 août 2018 (445 millions de dirhams), dévoile la même source, qui ajoute que pour la première fois en 2019, une saison entière de la série Homeland, produite par la société américaine Fox 21, a été tournée au Maroc.