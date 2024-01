Une centaine de jeunes prennent part à une simulation de la COP28

02/01/2024

Une centaine d’élèves et d'étudiants des établissements d'enseignement et des instituts supérieurs de la province de Berrechid ont pris part, jeudi à Had Soualem, à l'événement "The COP28 Model simulation for youth".



Organisé par l’Association "Initiative jeunes bienfaiteurs" et la Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports à Berrechid, avec le soutien de l'Association "Ibn Al Baytar", cet événement ambitionne d'édifier les jeunes sur le processus de négociations de la COP et de les sensibiliser sur l'importante de la protection de l'environnement et de la promotion du développement durable.



Cette initiative vise "à sensibiliser et conscientiser les jeunes quant à l’importance de la protection de l’environnement, et à les inciter à préserver les espaces verts dans leurs établissements d’enseignement en les associant directement à cette opération", a affirmé Hatim Hamrani, président de l’Association "Initiative jeunes bienfaiteurs".



De son côté, Imane Cheddadi, jeune participante à cette simulation de la COP28 qui se tient pour la troisième année consécutive, a indiqué que ce forum sera marqué par la formulation de plaidoyers à l’adresse des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre afin qu’ils réduisent leurs émissions, et sera couronné par la présentation des engagements de chaque pays pour contribuer à la protection de l’environnement et préparer un avenir meilleur pour les générations à venir.



Clou de cet événement, le projet de plantation de 2024 arbres concernera, tout au long de l'année 2024, quelque 50 établissements scolaires répartis sur six collectivités territoriales de la province de Berrechid, a précisé le comité organisateur.



A cet égard, Zoubida Charrouf, professeur à l'Université Mohammed V et présidente de l'Association "Ibn Al Baytar", a relevé que l’association contribue, dans le cadre de cette initiative, à la distribution de 1010 arbres au profit de toutes les écoles relevant de la direction provinciale de Berrechid, l’objectif étant de "faire prendre conscience aux jeunes du rôle que jouent les arbres sur les plans économique, environnemental et culturel".



Mme Charrouf a ajouté que ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre des actions pour sensibiliser les élèves ainsi que les petits agriculteurs à l'environnement et à l’agroécologie qui conduit à un développement plus durable que les cultures intensives et conventionnelles.