Une caravane pour promouvoir l’ entrepreneuriat des jeunes dans la province de Figuig

16/01/2022

La plateforme des jeunes de la province de Figuig a organisé, du 12 au 15 janvier, une caravane à travers l’ensemble des collectivités territoriales de la province pour promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et leur employabilité.



La caravane vise à sensibiliser les jeunes aux axes et objectifs de la 3ème phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en plus de les informer sur les activités et les services fournis par cette plateforme au profit des jeunes de la province.



Des rencontres ouvertes avec les catégories cibles ont été tenues à chacune des étapes de cette caravane, animées par l’équipe de la plateforme et des experts, qui ont encadré plusieurs ateliers pour le diagnostic des besoins et des attentes des jeunes désireux de bénéficier des services de cette structure.



L’étape de la ville de Bouarfa s’est tenue vendredi au siège de la plateforme, en présence de nombreux jeunes porteurs de projets ou d’idées de projets, ou voulant renforcer leurs compétences et leur employabilité.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, Driss Moussi, chef de la Division de l’action sociale à la province de Figuig, a indiqué que cette caravane entend sensibiliser les jeunes de la province et les différents acteurs locaux des collectivités territoriales et institutions publiques, au sujet des axes, des objectifs et des activités de la plateforme, qui vise à faire connaître les opportunités d’emploi destinées aux jeunes et promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat auprès d’eux. Il s’agit de mettre la lumière sur une nouvelle génération de projets à même de contribuer à la valorisation des ressources et des potentialités locales, à travers l’adoption de l’approche des chaînes de valeur.



De son côté, Hafsa Kenzeddine, responsable de l’axe de l’employabilité à la plateforme des jeunes de la province de Figuig, a précisé que cette structure œuvre à travers trois axes, à savoir l’employabilité des jeunes, l’entrepreneuriat et l’économie sociale et solidaire.



L’axe de l’employabilité cible les jeunes de 18 à 35 ans, qui bénéficient de l’accompagnement de la plateforme en matière de formation et d’insertion professionnelle, alors que les axes de l’entrepreneuriat et de l’économie sociale et solidaire concernent les personnes de 18 à 45 ans, porteurs de projets ou d’idées de projets, qui peuvent bénéficier d’un accompagnement complet, depuis la phase d’idée et jusqu’à l’étape de post-création, a-t-elle expliqué.



Kawtar Hessini, une jeune bénéficiaire de cette caravane, a salué cette initiative qui est de nature à aider les jeunes, notamment ceux souffrant de précarité, à s’insérer dans la vie professionnelle en trouvant un travail ou en créant un projet entrepreneurial avec le soutien de l’INDH.



A noter que le projet de création de la Plateforme des jeunes de la province de Figuig s’inscrit dans le cadre de la 3ème phase de l’INDH, plus précisément le programme III relatif à l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes.



La plateforme fournit différents services en matière d’accueil, d’orientation, de formation et d’accompagnement des jeunes de la province, en vue d’augmenter leurs chances d’intégrer le marché de l’emploi ou de les aider à créer leurs propres entreprises.