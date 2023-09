Une caravane médicale au chevet des sinistrés de Khouzama dans la province de Ouarzazate

Une caravane médicale pluridisciplinaire s'est rendue, vendredi, au chevet des sinistrés du séisme ayant frappé, la semaine dernière, la commune rurale de Khouzama (province de Ouarzazate) et d'autres régions du Royaume. Intervenant en application des Hautes instructions Royales visant à atténuer l’impact du séisme d’Al Haouz sur les populations des zones affectées, cette caravane médicale supervisée par la province de Ouarzazate dispense une assistance médicale et psychologique de proximité aux habitants de la commune de Khouzama.



Cette caravane, organisée par la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale de Ouarzazate, en coordination avec la direction régionale de la Santé Draâ-Tafilalet, a mobilisé plus de 90 médecins spécialistes, infirmiers et cadres de santé des secteurs public et privé.



Son déploiement s’appuie sur des moyens logistiques considérables mettant à disposition des bénéficiaires 5 unités médicales mobiles, composées d’un laboratoire de biologie médicale et d’unités de radiologie, de gynécologie, d’ophtalmologie et de médecine dentaire. La caravane dispense également des consultations dans des spécialités telles que la cardiologie, la gastro-entérologie, la neurologie et la pneumo-phtisiologie, a expliqué dans une déclaration à la MAP, la déléguée provinciale de la Santé et de la Protection sociale de Ouarzazate, le Dr. Badia Abdellaoui. La même responsable a assuré que, pour faciliter l’accès des habitants à l'intégralité des services de santé, la caravane procède à la distribution de médicaments et fournit également une assistance psychologique aux personnes affectées par le séisme.



La commune de Khouzama regroupe 12 douars et compte 12.676 habitants. Elle fait partie des quatre communes les plus touchées par le tremblement de terre au niveau de la région de Ouarzazate.



La caravane médicale devra se rendre, dans les prochains jours, dans les communes d’Imi N'oulaoune, de Tidili, et de Telouat.