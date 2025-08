Une bienveillance Royale renouvelée à l’endroit du sport national

La présence de la sélection féminine de football à la réception offerte par SM le Roi

01/08/2025

La présence de la sélection nationale féminine de football, finaliste de la Coupe d'Afrique des nations 2024, à la réception offerte, mercredi, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône, est une nouvelle illustration de la Haute bienveillance dont le Souverain n'a eu de cesse d'entourer le sport en général et le football en particulier.



En effet, Sa Majesté le Roi a constamment veillé à soutenir les sportifs marocains en leur assurant toutes les conditions à même de les inciter à réaliser les meilleurs exploits et à hisser haut les couleurs nationales aussi bien sur le plan continental que régional et international.



Dans des déclarations à la presse, à l'occasion de la réception offerte par SM le Roi à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône, les Lionnes de l'Atlas se sont dites fières d'être reçues par le Souverain, ajoutant qu'il s'agit d'un grand honneur et d'une source de motivation pour persévérer sur la même voie afin d'être à la hauteur des aspirations de Sa Majesté le Roi et de l'ensemble du peuple marocain.



Ce geste Royal de bienveillance est "une source de motivation pour travailler davantage en prévision de la prochaine Coupe d’Afrique", a souligné la capitaine des Lionnes de l’Atlas, Ghizlane Chebbak, sacrée meilleure buteuse de ce championnat continental.



A cet égard, elle a réaffirmé, au nom de l'ensemble des membres de l'équipe nationale, leur engagement à faire de leur mieux pour être à la hauteur des attentes du peuple marocain.



Pour sa part, Khadija Errmichi, gardienne de but de la sélection féminine, a indiqué qu’"en cette occasion chère à nos cœurs et aux cœurs de tous les Marocains, la glorieuse Fête du Trône, nous exprimons nos vifs remerciements et notre profonde gratitude à SM le Roi", soulignant que la Haute Sollicitude et la Bienveillance du Souverain demeurent des "moments inoubliables" gravés à jamais dans la mémoire des membres de l'équipe nationale.



"Nous allons redoubler d’efforts pour hisser très haut les couleurs nationales et donner toujours la meilleure image du football féminin national", a-t-elle dit.



Pour Sanae Messaoudi, ce geste Royal est "une source de fierté pour nous tous". "Nous souhaitons pouvoir faire le bonheur des Marocains qui nous soutiennent et nous ont toujours supportées", a-t-elle dit.

"Nous demandons au public marocain de continuer à nous soutenir et nous promettons de faire de notre mieux pour réaliser cette ambition" de gagner le titre continental, a-t-elle confié.



"C’est un rêve pour nous. Nous sommes très contentes d’être reçues par Sa Majesté le Roi", a relevé, de son côté, la défenseuse de l’équipe nationale, Yasmine Katie Mrabet.



L’internationale marocaine a exprimé, à cette occasion, la grande fierté de l’équipe nationale pour le brillant parcours signé durant la Coupe d’Afrique des nations. "Nous allons tirer des enseignements de nos erreurs, nous allons œuvrer à nous améliorer", a-t-elle dit.



De son côté, l'entraîneur de la sélection marocaine féminine de football, Jorge Vilda, s'est dit honoré d'être reçu ainsi que les membres de l'équipe nationale par SM le Roi Mohammed VI. "C’est une journée inoubliable. Les joueuses de l’équipe nationale sont très heureuses", s'est-il réjoui, ajoutant que "ce noble geste Royal est une reconnaissance du travail réalisé".



Après leur brillant parcours lors de la dernière CAN féminine de football 2024 que le Royaume a abritée, Sa Majesté le Roi a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale féminine, dans lequel le Souverain a tenu à saluer "l’esprit exemplaire de compétitivité et le sens élevé de patriotisme" dont ont fait preuve les membres de la sélection nationale tout au long de ce championnat.



SM le Roi a aussi loué leur ferme détermination à consacrer la forte présence du football marocain aux niveaux continental et international, et à représenter, comme il se doit, le sport féminin national, ainsi que les efforts des joueuses et des staffs technique, médical et administratif afin de réaliser les attentes des supporters marocains qui aspirent à davantage de titres.