Une belle moisson pour le Maroc à une journée de la fin de l’édition nippone

05/09/2021

Les athlètes marocains engagés aux Jeux paralympiques de Tokyo se sont illustrés samedi, offrant au Royaume quatre nouvelles médailles (2 or, 1 argent et 1 bronze).



Ainsi, Ayoub Sadni a remporté la médaille d’or des 400 m (classe T46-47), en signant un nouveau record du monde (47.38). Sadni a été le plus rapide de la course, devançant les Brésiliens Thomas Ruan de Moraes (47 sec 87/100è) et Petrucio Ferreira Dos Santos (48 sec 04/100è).



De son côté, Zakariae Derhem s'est adjugé le métal précieux de l'épreuve du lancer du poids (classe F33), alors que Azeddine Nouiri a remporté l'argent lors de l'épreuve du lancer du poids (classe F34).



Nouiri a réalisé un jet de 11.55 m, meilleure performance continentale, derrière le Jordanien Ahmed Hindi qui a battu le record du monde avec un jet à 12.25 m. Le Qatari Abdulrahman Abdulqadir Fiki a complété le podium (11.36 m).



Quant à l'équipe nationale de cécifoot, elle s'est adjugée le bronze, en s'imposant face à la sélection chinoise par 4 buts à 0, en match pour la 3è place.



L'équipe nationale de cécifoot a terminé deuxième de sa poule, après une défaite devant l'Argentine (1-2), une victoire conte la Thaïlande (2-0) et un nul face à l'Espagne (1-1), avant de s'incliner difficilement en demi-finale (1-0) face au double champion en titre, le Brésil.