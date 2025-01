Une attaque de drones russes fait neuf morts dans l'est de l'Ukraine

Une attaque de drones lancée par la Russie a fait au moins neuf morts, dont trois couples de personnes âgées, dans une zone résidentielle à Soumy, une localité de l'est de l'Ukraine proche de la frontière russe, ont indiqué les autorités ukrainiennes.



L'armée russe n'a cessé de pilonner les villes ukrainiennes, les frappant presque quotidiennement avec des dizaines de drones et de missiles depuis le début de l'invasion en février 2022.



Des images diffusées par les services d'urgence ont montré un immeuble éventré et des secouristes équipés de lampes frontales fouillant les gravats pour retrouver des survivants.

La police ukrainienne a par la suite indiqué que les opérations de recherche s'étaient achevées, et qu'au total neuf corps avaient été retrouvés dans les décombres. Treize personnes ont été blessées.



Un précédent bilan faisait état de huit morts, dont trois couples de personnes âgées de 61 à 74 ans, ainsi qu'un homme de 74 ans et une femme de 37 ans, mère d'une fillette qui a été blessée.



"C'est une tragédie épouvantable. Un crime russe épouvantable", a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. "Il est essentiel que le monde n'arrête pas de mettre la pression sur la Russie pour cette terreur."



Le président russe Vladimir "Poutine dit être prêt à des négociations mais voici ce qu'il fait en réalité. Seule la force fonctionne contre les menteurs", a déclaré pour sa part le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga.