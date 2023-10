Une association palestinienne met en avant le soutien international croissant à la marocanité du Sahara

07/10/2023

Le président de l'Association d’amitié palestino-marocaine, Mohamed Ziyad al-Jabari, a mis en avant, à New York, le soutien international croissant aux droits légitimes du Maroc sur son Sahara.



S’exprimant mercredi devant les membres de la 4ème Commission de l’Assemblée générale des Nations unies, M. al-Jabari a indiqué que le Royaume a engrangé des "acquis positifs" dans le dossier de la première cause nationale, citant à ce propos la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara, outre le soutien de plusieurs pays comme l’Allemagne et l’Espagne à l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume.



Pour tous ces pays, l’initiative marocaine d’autonomie constitue la “base solide” pour parvenir à une solution politique définitive, juste et mutuellement acceptable à ce différend régional, dans le cadre de la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale du Maroc, a-t-il relevé, rappelant qu’un nombre important de pays ont décidé d’inaugurer des consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla.



L’intervenant a, dans ce cadre, appelé toutes les parties au conflit, y compris l’Algérie, à faire montre de sagesse et à s’engager dans le processus des tables rondes sous l’égide des Nations unies pour parvenir à un règlement définitif à ce différend régional artificiel sur la base de l’initiative marocaine d’autonomie.



Evoquant les relations maroco-palestiniennes, M. al-Jabari a rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a réaffirmé la position constante vis-à-vis de la justesse de la cause palestinienne et des droits légitimes du peuple palestinien frère à établir son Etat indépendant, tout en soulignant que le Maroc place la question palestinienne au même rang que la question du Sahara marocain.



L’intervenant a, par ailleurs, dénoncé les agissements des milices séparatistes armées du “polisario” qui violent les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et qui représentent une menace à la paix et à la sécurité dans la région.