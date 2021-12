Une accalmie sur le marché des adjudications en fin d'année

L'année 2021 s'est clôturée par une offre du Trésor et une demande des investisseurs sur le marché des adjudications à des plus bas depuis le début de l’année, selon Attijari Global Research (AGR). Au titre de la séance d'adjudication du 22 décembre courant, la souscription du Trésor s’est établie à 100 millions de dirhams(MDH) face à une demande des investisseurs de 1,3 milliard de dirhams(MMDH),soit un taux de satisfaction de 8%, précise AGR dans sa note "Weekly Hebdo Taux - Fixed Income". Ainsi, la levée cumulée pour le mois de décembre s’est limitée à 6,5 MMDH, satisfaisant 53% du besoin de financement annoncé de 12,3 MMDH pour la même période, ajoute la même source. A l’origine, explique AGR, des entrées au niveau des recettes du Trésor sous forme de financements innovants et des tirages extérieurs permettant au Trésor de boucler l’année en toute aisance, notant que face à cette accalmie sur le marché des adjudications, les taux primaires sont restés stables par rapport à la séance dernière. Ainsi, les taux obligataires ont enregistré, en 2021, des replis variant entre 11 points de base (PBS) et 30 PBS par rapport à fin 2020, fait observer AGR, expliquant cette situation par un recul plus important des levées du Trésor de 8,7% par rapport à la baisse de la demande des investisseurs de 7,6% durant la même période.