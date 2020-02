Une Académie régionale de football à Laâyoune pour 100 millions dhs

10/02/2020 Libé

Une Académie régionale de football, d'un coût global de 100 millions de dhs, verra le jour dans deux ans à Laâyoune sur une superficie de 10 hectares.

Cette infrastructure de haut niveau, la plus grande des provinces du Sud, comprendra 4 terrains de football aux normes internationales, une salle d'entrainement, une salle couverte, une clinique, un centre de formation des arbitres, un hôtel classé de 100 lits, ainsi que d'autres installations et services.

L'académie sera édifiée, durant une période de 24 mois, grâce à la contribution de la Fédération royale marocaine de football (70 millions de dhs), la région de Laâyoune-Sakia El Hamra (20 millions de dhs) et la commune de Laâyoune (10 millions de dhs), a déclaré à la presse le président du conseil communal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ouled Errachid.

Il a ajouté que les travaux de construction de ce grand projet seront lancés "très prochainement", précisant que le terrain de 10 ha est "déjà disponible".

C'est un saut qualitatif qui s'ajoute aux grandes réalisations et infrastructures qui voient le jour régulièrement à Laâyoune au bénéfice des populations de cette ville et de toutes les provinces du Sud, s'est-il félicité.

Le conseil communal de Laâyoune avait adopté, durant sa session ordinaire du mois de février, le projet de cette convention ainsi que les modalités de contribution de la ville à la concrétisation de ce grand projet.

De son côté, le président de la FRMF, Faouzi Lekjaa a indiqué que cette Académie est une grande réalisation qui s'inscrit dans le cadre des efforts de développement et de modernisation des infrastructures sportives dans les provinces du Sud du Royaume.

La convention pour la réalisation de cette Académie a été signée vendredi soir à Laâyoune, en marge de la finale de la Coupe d'Afrique de Futsal, par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, le président de la région, Sidi Hamdi Ouled Errachid, le président de la FRMF et le président de la municipalité de Laâyoune.