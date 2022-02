Unanimité autour de l’action innovante, créative et avant-gardiste du parti des forces populaires

Un flot de messages venus de toutes les strates politiques, économiques et sociales du pays et d’ ailleurs à l’ occasion du XIème Congrès de l’USFP

03/02/2022

A l’occasion de l’achèvement des travaux du 11ème Congrès national de l’Union socialiste des forces populaires, une multitude de lettres et de messages continuent à parvenir au Premier secrétariat du parti de la part de divers partis politiques, organisations syndicales, acteurs de la société civile au niveau national mais aussi de partenaires internationaux, exprimant leurs félicitations, leur satisfaction et leur admiration quant au climat démocratique et serein et au caractère rigoureux, innovant et avant-gardiste de l’organisation desdites assises.



Ainsi le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhennouch, a présenté ses «chaleureux vœux» et «ses plus sincères félicitations» tout en réitérant ses sentiments de fierté des liens fraternels qi ont toujours marqué les relations « entre nos deux institutions » et ses aspirations à consolider davantage leurs rapports de coopération, abstraction faite des positionnements des deux partis.



De son côté, le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Bakara, a adressé au Premier secrétaire de l’USFP, un message de félicitations pour le renouvellement de la confiance des Ittihadis en la personne de Driss Lachguar et de vœux de réussite afin de poursuivre la responsabilité d’élever l’action partisane et politique sur laquelle convergent les visions des deux partis au service des intérêts supérieurs de la nation et de l’ancrage du processus démocratique dans notre pays.



Le secrétaire général du Parti de l’Authenticité et Modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, a, quant à lui, transmis au Premier secrétaire les salutations de « l’ensemble des militantes et militants et leurs vœux de réussite pour davantage de rayonnement…



Pour sa part, le secrétaire général du Mouvement populaire (MP) M’hand Laenser, tout en soulignant les contraintes de la conjoncture de la pandémie dans laquelle s’est tenu le 11ème Congrès national de l’USFP, a exprimé ses vœux de réussite et de succès.



Là-dessus, le secrétaire général de l’Union constitutionnelle (UC), Mohamed Sajid, n’a pas manqué de mettre en exergue l’organisation du Congrès dans le respect total des mesures sanitaires restrictives de même qu’il a loué les nouvelles normes et les mécanismes innovants adoptés par l’USFP pour la «réussite de cette importante étape partisane».



Le secrétaire général du Parti vert marocain a également adressé à la direction du parti un message de félicitations à l’occasion de «la réussite des travaux du 11ème Congrès de l’USFP», exprimant sa «parfaite considération» pour la capacité du Premier secrétaire à assumer la direction de l’USFP dans «sa lutte pour la défense du projet sociétal, démocratique, moderniste et de développement» auquel aspire le pays.



D’autre part, des milieux syndicaux et professionnels, le secrétaire général de la Fédération démocratique du travail (FDT), Mohamed Fatihi, en son nom et au nom de l’ensemble des membres du Bureau central de la FDT, a félicité Driss Lachguar pour le renouvellement de son élection au Premier secrétariat tout en émettant ses vœux de succès et de sérénité …



Dans le même élan d’enthousiasme et de satisfaction, le secrétaire général du Syndicat national des télécommunications, affilié à la FDT, Hamid Kejji, a rendu hommage aux « qualités morales, au sens de la responsabilité, aux valeurs de citoyenneté et à l’expérience en matière de gestion des différends et création des regroupement» dont jouit Driss Lachguar lui souhaitant plein succès dans l’exercice de sa mission.



Par ailleurs, de l’institution parlementaire du Royaume, est parvenue une lettre adressée par Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants au Premier secrétaire de l’USFP, exprimant ses «plus chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux pour la confiance posée en lui par les militantes et militants du parti».



Dans ce contexte d’enthousiasme, de mobilisation et de militantisme patriotique authentique, d’innombrables messages continuent d’affluer à l’adresse du parti des forces populaires illustrant largement la position avant-gardiste de l’USFP, la pertinence de ses positions, ses principes, ses valeurs, sa créativité, ses conceptions et acceptions constamment renouvelées et son ancrage dans l’histoire de l’action politique et partisane de notre pays.



En effet, longue est la liste des acteurs politiques, des instances dirigeantes, des organisations syndicales et professionnelles, des associations qui ont tenu à exprimer leurs sentiments de fierté quant à la réussite de cette étape déterminante de l’évolution des orientations et choix de l’USFP.



Parmi tout ce monde, l’on peut citer, entre autres : Mohamed Sebari, premier vice-président la Chambre des représentants, Mohamed Hanine, premier vice-président de la Chambre des Conseillers, Abdeslam Ahizoune, président du directoire de Maroc Télécom, Mostafa Laktiri, Haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Abdallah El Bakali, président du syndicat national de la presse marocaine, Mohamed Jamaleddine Sebbani, secrétaire général du syndicat national de l’enseignement supérieur, El Miloudi Moukharik, secrétaire général de l’Union marocaine du travail (UMT), Abdelouahed Al Ansari, président de l’Association des barreaux du Maroc, Abderrahim El Allam, président de l’Union des écrivains du Maroc.



Rachid Meftah