Un vrai casse-tête pour les Marocains de Pologne

Le renouvellement de la CNI

16/12/2021

Pour le renouvellement de la CNI, les Marocains résidant en Pologne se trouvent dans l’obligation de se déplacer jusqu’en Allemagne, plus précisément à Berlin afin d’effectuer le prélèvement d’empreintes. Rappelons qu’une CNI valide est nécessaire pour le renouvellement du passeport.



Cependant, compte tenu de la crise du Covid-19, ce déplacement n’est pas autorisé pour tout le monde. Un recours en plus d’une pétition signée par les demandeurs de renouvellement de la carte nationale ont été adressés à l’ambassade du Royaume du Maroc à Varsovie ainsi qu’à la direction des ambassades et consulats du Maroc à Rabat. Une question parlementaire écrite a été adressée au ministère des Affaires étrangères le 11 novembre mais elle est restée jusqu’à ce jour sans suite.



Cette pétition requiert le déplacement de l’agent consulaire à Varsovie comme c’était le cas auparavant pour faciliter la prise d’empreintes pour un grand nombre de Marocains. Toutefois, aucune réponse n’a été apportée à ces demandes. D’autant plus que ce n’est pas là le premier appel lancé par ces résidents. Dès lors, leur désespoir et leur détresse augmentent de jour en jour, car ce mutisme des autorités marocaines expose certains d’entre eux à une situation d’irrégularité auprès des autorités polonaises.