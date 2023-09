Un vent de solidarité et d’unité souffle depuis les provinces du Sud du Royaume

16/09/2023

L’élan de solidarité inédit, exemplaire et effectif envers les populations touchées par le séisme d’Al Haouz se poursuit à un rythme soutenu, avec l’arrivée, jeudi tôt dans la matinée à Marrakech, d’une caravane de solidarité en provenance des provinces du Sud du Royaume, offrant ainsi, l’une des plus belles illustrations d’une collectivité nationale soudée, sous la conduite sage et éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Pas moins de quatre-vingt camions -remorques et semi-remorques- remplis de denrées alimentaires et d’aides humanitaires (tentes, matelas, couvertures, vêtements…), formant une chaîne vertueuse de solidarité et d’empathie, a emprunté la route de "l’espoir et de l’optimisme" en provenance des villes de Laâyoune, Boujdour, Smara et Tarfaya, en direction de Marrakech, avec comme seul mot d’ordre : montrer au monde que quelles que soient les circonstances et face aux rudes épreuves, le Maroc, fière de Son Roi et de ses forces vives, demeurera à jamais uni et solidaire du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest.



Une générosité typique



Défiant la longueur du trajet, des bénévoles Sahraouis, hommes et femmes, avec détermination et abnégation et un sens élevé de patriotisme et de civisme, n’ont pas hésité un seul instant à monter à bord de ces camions soigneusement ornés de drapeaux, de portraits de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de la carte du Royaume, dans un geste des plus humains.



"Composée de 80 camions et semi-remorques, cette caravane a fait le départ devant le Palais des Congrès à Laâyoune, en signe de solidarité avec nos frères touchés par le séisme", a indiqué, à la MAP, le président de la Fédération provinciale des parents et tuteurs d'élèves de Boujdour, El Kharachi El Moussaoui.



"Nous sommes fortement mobilisés derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI et nous apprécions les efforts déployés par les autorités dans ce sens", a-t-il affirmé.



Appel de la Nation



A l’instar des autres caravanes de solidarité dépêchées depuis l’ensemble des villes du Royaume, ce geste concitoyen humain mené, en toute symbiose, par des acteurs associatifs, des opérateurs économiques et des entreprises issus des provinces du Sud du Royaume est le témoignage éloquent de cette mobilisation à répondre à l’appel de la Nation, celui de la solidarité et de l’action la main dans la main pour relever les défis qui s’imposent.



Il s'agit d'un geste qui illustre, si besoin est, que les populations du Sud du Royaume, brandissant fièrement leur marocanité, demeurent fidèles aux valeurs sacrées du Royaume et mobilisées derrière le Souverain.



"Nous, dans la région de Lâayoune-Sakia El Hamra, sommes solidaires avec nos concitoyens touchés ", a souligné Khadim Allah Haboul, membre de la Fédération des parents d'élèves de Boujdour.



"La gent féminine est fortement présente dans cette caravane. De jeunes femmes volontaires sont venues pour accomplir leur devoir national", s’est-elle émue.



L’organisation, clé de réussite de la Caravane



Depuis son départ des provinces du Sud du Royaume, cette caravane fait l’objet d’un niveau élevé d’organisation, afin d’atteindre ses objectifs, avec toute la célérité et l’efficacité requises dans pareilles circonstances et permettre l’acheminement, dans d’excellentes conditions, des aides humanitaires aux populations ciblées.



Escortée par des éléments de la Gendarmerie Royale tout au long de l’itinéraire emprunté et des villes traversées, la Caravane de la solidarité a acheminé les aides dans d’excellentes conditions, avec plusieurs escales programmées tout au long du trajet.



Arrivée au niveau de Targa sur l’autoroute Agadir-Marrakech, la Caravane de solidarité a été accueillie par des représentants des autorités locales qui ont procédé à l’orientation des camions vers le dépôt Central de collecte des aides aux victimes du séisme d’Al Haouz, mis en place par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.



"A la faveur de cette initiative, nous avons donné au monde des leçons de solidarité et d’entraide", a commenté, pour sa part, Lhoucine Harrama, acteur associatif de Laâyoune.

"Emus par la visite que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a rendue aux personnes touchées, nous, en tant qu'habitants de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, sommes aussi venus apporter soutien et réconfort à nos frères d'Al Haouz ", a-t-il dit.