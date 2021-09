Un vaccinodrome mobile à Ain Chock pour la vaccination anti-Covid des 12-17 ans

17/09/2021

Un vaccinodrome mobile a été aménagé jeudi au lycée technique Anoual à Ain Chock, au profit des élèves âgés de 12 à 17 ans, dans le but d'accélérer la cadence du processus de vaccination contre la Covid-19. L’unité mobile de vaccination a été aménagée dans cet établissement scolaire qui compte plus de 400 élèves.



A cette occasion, le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch, qui était accompagné du gouverneur de la préfecture d'arrondissement d’Aïn Chock, Mounir Hammou, a visité le vaccinodrome mobile afin de s'informer du déroulement de cette opération de vaccination.



Le directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région de Casablanca-Settat, Abdelmoumen Talib, a souligné dans une déclaration à la presse, la portée de cette initiative qui contribuera à l’accélération du rythme de vaccination de cette catégorie d'élèves. Il a noté que la vaccination des élèves au niveau de la région de Casablanca-Settat se déroule depuis son lancement dans de bonnes conditions. Il a ajouté que les autorités avaient prévu initialement 58 centres de vaccination pour les élèves mais au vu de la forte affluence, 128 centres de vaccination supplémentaires ont été déployés grâce au soutien des autorités sanitaires et territoriales. La directrice provinciale de l’éducation et de la formation d’Aïn Chock, Latifa Lamalif, a indiqué dans une déclaration à la MAP que cette opération se déroule dans de bonnes conditions, notant que l’installation de ce vaccinodrome mobile avec le concours du ministère de la Santé, a pour but de faire bénéficier les élèves de 12 à 17 ans de l’opération de vaccination face à la demande croissante de vaccination pour cette tranche d’âge