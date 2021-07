Un titre amplement mérité pour le Wydad

29/07/2021

Officiellement, le Wydad a été sacré, mercredi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, champion du Maroc pour la saison 2020-2021. Un titre amplement mérité pour des Rouges qui ont survolé le championnat sur tous les plans au grand bonheur de leur public, qui, à cause de la pandémie du Covid, n’a pu vivre ces moments de bonheur et de gloire qu’à travers la télé.



S’étant déjà assurés la consécration deux manches avant la fin de cet exercice exceptionnel, le second après celui de l’année dernière bouclé à huis clos en raison du nouveau coronavirus, les Wydadis avaient à cœur de terminer la saison en beauté, surtout après deux contre-performances, une défaite inattendue à domicile face à l’IRT et un nul heureux en déplacement devant le SCCM.



En recevant l’ASFAR, équipe qui a choisi d’aligner pas mal de réservistes, ménageant ses cadres pour le match des demi-finales de la Coupe du Trône samedi prochain à Agadir contre le Raja de Béni Mellal, le WAC, au complet, a rendu une copie digne du standing d’un champion, fier d’étoffer son copieux palmarès par un 21ème titre dont 16 depuis la création de la FRMF en 1956.



L’on a pu voir à l’œuvre un Wydad des meilleurs jours qui a démarré la partie pied au plancher dans l’espoir de débloquer la situation. L’objectif escompté a été atteint en deux temps grâce au doublé de Zouhir Moutarraji, qui revient de loin, heureux de boucler le compteur buts des Rouges qui présentent d’ailleurs la meilleure ligne d’attaque du championnat avec 58 réalisations et le troisième meilleur bloc défensif avec 26 buts encaissés, tout comme le Raja, mais derrière le Hassania d’Agadir à qui revient la pole position (24 buts) et le Chabab de Mohammédia (25 buts).



Le Wydad est en droit de se targuer d’une autre performance, le cumul de points. L’équipe a totalisé 67 unités suite à 20 victoires, contre 7 matches nuls et seulement trois défaites et ce nombre de points aurait pu être beaucoup plus conséquents, si quelques rencontres n’avaient pas été ratées lamentablement.



Le titre de meilleur buteur a été attribué à Ayoub El Kaabi, annoncé partant pour le club émirati de Beni Yas, avec 18 réalisations et bon nombre d’occasions manquées. Il aurait pu pulvériser un record vieux de 39 ans détenu par l’ex-joueur du KAC, Mohamed Boussati qui avait inscrit 25 buts dans un championnat à 20 clubs à l’époque.



Bref une saison réussie pour les Rouges avec un seul bémol, l’élimination au stade des demi-finales de la Ligue des champions par le club sud-africain de Kaizer Chiefs qui n’avait pas fait le poids en finale devant les Egyptiens d’Al Ahly qui s’étaient imposés au Complexe Mohammed V de Casablanca.



Une déconvenue difficile à digérer pour les composantes wydadies qui auraient tant aimé voir leur club sacré pour la troisième fois en Ligue des champions, qui plus est à la maison. Ça reste un ratage, mais le WAC a une autre carte à jouer, celle de la Coupe du Trône, épreuve qu’il n’a plus remportée depuis deux décades. Pour ce faire, le Wydad, qui aspire au doublé, est sommé de franchir, ce samedi en demi-finale au Grand stade de Marrakech, le cap du Moghreb de Tétouan, équipe reléguée en D2 en compagnie de la Renaissance de Zemamra.



Palmarès

Le Wydad de Casablanca (WAC) s'est adjugé son 21è titre de champion du Maroc, au terme de sa victoire à Oujda face au Mouloudia local (2-0), en match comptant pour la 27è journée.

Le WAC est le club le plus titré du championnat marocain avec 21 titres, dont 16 depuis la création de la Fédération Royale marocaine de football en 1956, devant l'AS FAR (12) et le Raja de Casablanca (12), alors que le KAC de Kénitra et le Moghreb de Fès sont à égalité (4).

Voici, par ailleurs, le palmarès des clubs qui ont remporté le championnat du Maroc:



1956/1957 WAC Casablanca

1957/1958 Kawkab Marrakech

1958/1959 Etoile de Casablanca

1959/1960 KAC de Kénitra

1960/1961 AS FAR

1961/1962 AS FAR

1962/1963 AS FAR

1963/1964 AS FAR

1964/1965 MAS

1965/1966 WAC Casablanca

1966/1967 AS FAR

1967/1968 AS FAR

1968/1969 WAC Casablanca

1969/1970 AS FAR

1970/1971 Renaissance de Settat

1971/1972 RAC Casablanca

1972/1973 KAC Kénitra

1973/1974 Raja de Beni Mellal

1974/1975 MC Oujda

1975/1976 WAC Casablanca

1976/1977 WAC Casablanca

1977/1978 WAC Casablanca

1978/1979 MAS

1979/1980 Chabab Mohammédia

1980/1981 KAC Kénitra

1981/1982 KAC Kénitra

1982/1983 MAS

1983/1984 AS FAR

1984/1985 MAS

1985/1986 WAC Casablanca

1986/1987 AS FAR

1987/1988 Raja Casablanca

1988/1989 AS FAR

1989/1990 WAC Casablanca

1990/1991 WAC Casablanca

1991/1992 Kawkab Marrakech

1992/1993 WAC Casablanca

1993/1994 Olympique de Casablanca

1994/1995 CODM

1995/1996 Raja Casablanca

1996/1997 Raja Casablanca

1997/1998 Raja Casablanca

1998/1999 Raja Casablanca

1999/2000 Raja Casablanca

2000/2001 Raja Casablanca

2001/2002 HUSA Agadir

2002/2003 HUSA Agadir

2003/2004 Raja Casablanca

2004/2005 AS FAR

2005/2006 WAC Casablanca

2006/2007 Olympique Khouribga

2007/2008 AS FAR

2008/2009 Raja Casablanca

2009/2010 WAC Casablanca

2010/2011 Raja Casablanca

2011/2012 Moghreb Tétouan

2012/2013 Raja Casablanca

2013/2014 Moghreb Tétouan

2014/2015 WAC Casablanca

2015/2016 FUS Rabat

2016/2017 WAC Casablanca

2017/2018 Ittihad Tanger

2018/2019 WAC Casablanca

2019/2020 Raja de Casablanca

2020/2021 Wydad de Casablanca