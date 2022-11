Un tableau relevé aux 1ers International Series Maroc de golf

03/11/2022

La 1ère édition des International Series Maroc de golf, dont le coup d'envoi devait être donné jeudi au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat, connaîtra la participation de grands noms de cette discipline sportive à l'échelle nationale et internationale, ont annoncé mercredi les organisateurs.



Cette 1ère édition, qui représente la 17ème épreuve de l'Asian Tour, sera marquée par la participation de plusieurs stars de ce sport, à l'instar du Thaïlandais Kiradech Aphibarnrat et de son compatriote Ntithorn Thippong, tenant du titre de l'International Series Singapour, ont-ils fait savoir lors d'une conférence de presse organisée à Rabat pour présenter cet événement sportif.



Les organisateurs ont également cité le Sud-Coréen Bio Kim et le Marocain Ayoub Lguirati, N°1 national, parmi les golfeurs prenant part à cette édition.



Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le golfeur thaïlandais Kiradech Aphibarnrat a indiqué que pour sa première visite au Maroc, il est très enthousiaste de découvrir le Royal Golf Dar Es Salam de Rabat et de jouer sur ses parcours.



De son côté, son compatriote Ntithorn Thippong s'est dit en pleine forme cette année et prêt à décrocher une nouvelle victoire après son sacre le mois dernier dans un tournoi en Thaïlande, notant que les épreuves des International Series sont très bénéfiques pour les joueurs, afin d'acquérir davantage d'expérience.



Il a ajouté que les International Series Maroc vont représenter pour lui un nouveau cadre de compétition et de nouveaux défis, ce qui lui impose de rester parfaitement concentré.



Pour sa part, le golfeur sud-coréen Bio Kim s'est dit heureux de participer aux 1ers International Series Maroc, notant que les parcours choisis pour accueillir les séries internationales de golf sont parmi les meilleurs.



Et de relever que les joueurs du monde entier aspirent à participer à ces épreuves et rêvent de les gagner.



Quant au N°1 national Ayoub Lguirati, il a fait part de sa fierté de prendre part à cet événement sportif international et de pouvoir représenter le Maroc, affirmant qu'il ne va ménager aucun effort pour être à la hauteur des attentes.



Outre Ayoub Lguirati, le Maroc sera représenté lors de ce tournoi par Yassine Touhami, Karim El Hali et Othman Raouzi dans la catégorie "professionnels", et par El Mehdi Fakori, Adam Bresnu, Ahmed Marjan, Hugo Mazen Trommetter et Mohammed Nizar Bourehim dans la catégorie "amateurs".



Avec les 1ers International Series Maroc, c'est la première fois qu'une épreuve de l'Asian Tour se déroule en Afrique du Nord.



Organisées par l'Asian Tour, les séries internationales ont été lancées en vue de renforcer et développer le golf en Asie et au Moyen-Orient.



Les participants à ce tournoi se disputeront le titre pour décrocher un prix de 1,5 million de dollars.