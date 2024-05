Un sommet sur les opportunités d’investissement aux USA présenté à Casablanca

SelectUSA

15/05/2024

Le SelectUSA Investment Summit 2024, un rendez-vous international qui accueille depuis 10 ans des centaines d’entreprises étrangères souhaitant se lancer ou étendre leurs activités aux Etats-Unis, a été présenté, mardi à Casablanca, lors d’une conférence de presse animée par la consule générale américaine, Marissa Scott.



Prévu du 23 au 26 juin prochain à National Harbor, dans le Maryland, cet évènement vise à mettre en relation les investisseurs étrangers avec des investisseurs américains, des acteurs économiques, des experts du secteur, ainsi que des responsables du ministère américain du Commerce, le but étant de faciliter l’installation des entreprises internationales dans le marché US.



“Les entreprises marocaines, toutes tailles confondues, auront l’opportunité d’explorer les possibilités de lancer leur business aux Etats-Unis”, a déclaré à la presse Mme Scott, qui a souligné qu’en plus de donner l’opportunité d’investir aux Etats-Unis, SelectUSA permet de “présenter les entreprises marocaines” et de nouer des partenariats économiques, rapporte la MAP.



Au menu de ce rendez-vous figurent des conférences et des ateliers qui aident à comprendre les exigences et les opportunités du marché américain, a ajouté la diplomate, notant que les entreprises marocaines peuvent opérer “dans des secteurs aussi diversifiés que l’économie verte et l’économie bleue, mais également dans les produits du terroir, entre autres”.



Pour sa part, l’attaché commercial du consulat, Shakir Farsakh, a noté que ce sommet est l’une des plus importantes manifestations dédiées à la promotion des investissements directs étrangers aux Etats-Unis.



Dans une déclaration à la presse, M. Farsakh s’est dit convaincu que les entreprises marocaines, “dont certaines opèrent déjà en Europe et ailleurs, sont en mesures d’intégrer le marché américain”, et de se lancer tant dans l’agriculture et le digital, que dans la technologie et le secteur pharmaceutique.



A noter que l’édition 2023 du SelectUSA avait connu la participation de plus de 5000 opérateurs économiques dont 2300 femmes et hommes d’affaires représentant 83 pays. Le Maroc, qui avait participé au SelectUSA pour la première fois en 2019, y a été représenté l’année dernière par 26 chefs d’entreprise.