Un service public en état de mort clinique, des familles sans réponse, une justice sans preuves : Cherche médecins légistes désespérément

14/05/2025

C’est un cri de vérité lancé du fond de l’hémicycle. Un cri glaçant, lucide, implacable, porté par la voix d’une parlementaire qui, en quelques minutes, a mis à nu l’un des visages les plus délaissés du service public marocain : la médecine légale. Aïcha El Gourji, députée du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, a récemment interpellé le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi sur ce secteur sinistré, en des termes que l’on n’entend que trop rarement dans les travées du Parlement. Et pour cause : elle a dit ce que beaucoup pensent tout bas — que l’on a, depuis des années, tourné le dos à cette discipline essentielle à la justice, à la santé publique et à la dignité humaine.



Les chiffres sont accablants : quatorze médecins légistes seulement pour une population de plus de 37 millions d’habitants. Cela signifie, très concrètement, que d’immenses pans du territoire national vivent dans une forme de désert médico-légal, où la science ne peut établir la vérité sur les causes d’un décès, ni accompagner dignement les familles dans ces moments de deuil et de doute. Ni, plus fondamentalement encore, garantir les droits des citoyens face à des situations de violence et de criminalité.



La députée ittihadie n’a pas mâché ses mots : certaines morgues marocaines sont, selon elle, «semblables à des souks hebdomadaires». Une formule tranchante, certes, mais qui décrit avec une précision crue la confusion, l’insalubrité et l’indignité qui règnent parfois dans ces lieux où se joue la dernière étape du parcours humain. Derrière cette image-choc, une réalité glaçante : la mort au Maroc est souvent abandonnée à elle-même. Les cadavres s’accumulent, les familles attendent, les causes des décès restent floues et la justice, elle, piétine.



Face à cette interpellation, le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi a reconnu la faiblesse de l’infrastructure médico-légale du pays, admettant même que des rapports internationaux en matière de droits humains ont sévèrement épinglé le Maroc pour les carences de ce secteur. Un aveu rare dans une majorité plus encline au déni et à la langue de bois qu'à la transparence.