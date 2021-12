Un séminaire pour présenter deux rapports du CESE sur l'économie informelle

13/12/2021

La Chambre des conseillers et le Conseil économique social et environnemental (CESE) organisent, ce lundi à Rabat, un séminaire pour présenter et discuter des conclusions de deux rapports élaborés par le CESE, dans le cadre d'une auto-saisine, sous les titres "Une approche intégrée pour limiter le poids de l'économie informelle au Maroc" et "l'intégration économique et sociale des marchands ambulants".



Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat et la coopération entre les deux institutions, vise à mettre en lumière une série de problématiques et défis liés aux activités économiques informelles, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.



Cette rencontre connaîtra la présence de Naama Mayara, président de la Chambre des conseillers, Ahmed Réda Chami, président du CESE, les membres des deux institutions et un nombre d’acteurs auditionnés lors de la préparation des rapports en question.



Les travaux de cette rencontre s'articuleront autour de la présentation des conclusions des rapports, portant sur les défis de la structuration des activités économiques informelles, notamment, ceux relatifs à la mise à niveau et l’accompagnement, l’intégration dans le système de la couverture sociale, la représentativité des acteurs de l’informel, la levée des barrières légales et réglementaires et la facilitation d'accès au financement et au marché.



Cette présentation sera suivie d’une discussion plénière qui devrait aboutir à des conclusions et recommandations pratiques à même d’appuyer la force de proposition de la Chambre dans le domaine législatif et du contrôle ainsi que dans la discussion et l'évaluation des politiques publiques en lien avec ce phénomène économique et sociétal qui suscite un intérêt particulier auprès de la Chambre des conseillers.



Lors de cette rencontre, une convention de coopération entre la Chambre des conseillers et le CESE sera signée, conclut le communiqué.