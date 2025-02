Un salon met en lumière la culture et le patrimoine du Maroc

11/02/2025

La culture, les traditions et le patrimoine du Maroc ont été mis en valeur lors d'un salon intitulé '’Ramadan à travers l'art et la culture’’, organisé dimanche à Cuesmes, près de la ville de Mons (sud de la Belgique).



Cet évènement, tenu à l’approche du mois sacré de Ramadan, à l’initiative de l’Association "Uni’Vers l’Avenir", a mis à l’honneur les produits marocains d’artisanat et de terroir, ainsi que les artisans, en particulier les créatrices marocaines, présentes en force.



Cette première édition a connu la participation d’une soixantaine d’exposants, qui ont présenté divers produits artisanaux, des habits traditionnels et des plats de la gastronomie marocaine, outre une exposition de livres et ouvrages variés ayant lien avec la culture marocaine.



Des ateliers, des activités culturelles et des séquences musicales ont animé les travées de ce salon, qui a consacré un espace à la culture hassanie et au patrimoine des provinces du Sud du Royaume, mis en place en collaboration avec l’Association Ommi, mettant en valeur la richesse culturelle du Sahara marocain, par le biais d’activités, l’installation d’une tente traditionnelle et l’exposition de produits de la région.



Dans une déclaration à la MAP, le consul général du Maroc à Liège et au Grand-Duché du Luxembourg, Abdelkader Abidine, a salué cette initiative qui offre l’opportunité de promouvoir les valeurs nobles du mois béni de Ramadan, notamment la solidarité, le dialogue, la paix et la fraternité, en plus de réunir les membres de la communauté marocaine en Belgique et les citoyens belges pour faire connaître le patrimoine et la culture du Maroc.



Pour Mmes Nasma Ouadini et Najia Bourjal, qui dirigent l’association organisatrice, cette première édition vise à contribuer au rayonnement de la culture et du patrimoine marocains, d’autant plus qu’elle a enregistré un grand nombre de visiteurs, dont des Belges, des Français et des Allemands, affirmant la volonté de l’association d’organiser d’autres événements similaires pour mieux faire connaître la culture marocaine.



Cet événement est destiné également, selon elles, aux jeunes générations de Marocains de Belgique, afin de renforcer leur attachement à la culture, au patrimoine et aux traditions de leur pays d’origine.

Bouillon de culture

Colloque



Le Centre du critique organise, samedi prochain à Marrakech, un colloque qui mettra l'accent sur la critique en tant qu'écriture créative.

Selon un communiqué du centre, cet événement, organisé en partenariat avec le Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de Marrakech-Safi, la Faculté de langue arabe de Marrakech et la Fondation Fatima Mernissi, avec le soutien du Conseil communal de Marrakech, vise à rendre hommage à l’écrivain, critique et traducteur marocain Mohamed Aït Laâmim.

Le colloque réunira un panel de chercheurs et de critiques qui interviendront sur la critique en tant qu’acte créatif, tout en mettant en lumière les contributions de M. Aït Laâmim dans ce domaine. Des lectures poétiques et des témoignages d’amis et de collègues du lauréat viendront enrichir cette rencontre.



Débat



Le Dialogue des arts contemporains, en partenariat avec le Conseil communal de Marrakech, le Centre international de service de la langue arabe et la Fondation Afaq, organise, le 22 février, un colloque scientifique, autour de l’ouvrage de Mohamed El Bendouri sur l'écriture maghrébine saharienne.

Selon les organisateurs, l’écriture maghrébine saharienne constitue un pilier de la citoyenneté, en tant qu’élément fondamental de l’identité marocaine, qui reflète la richesse des dimensions nationales, culturelles et religieuses du Maroc et se manifeste à travers de nombreux vestiges matériels enrichissant le patrimoine documentaire national.



Publication



La Fondation Afaq pour les études, l’édition et la communication a annoncé la publication de l’ouvrage "Introductions à la culture populaire savante… Regards sur les écrits de Laarbi Batma (1948-1997)", à l’occasion du 28ᵉ anniversaire du décès de cette icône du groupe Nass El Ghiwane.

La fondation souligne que "cet ouvrage, signé par le professeur Badr Maqri qui a accompagné Laarbi Batma à différentes étapes de sa vie, offre une plongée dans l’univers créatif et humain de cet artiste".

L’auteur y retrace onze moments clés du parcours du groupe et de la vie de Batma, apportant un éclairage inédit sur cette figure emblématique de la musique marocaine.