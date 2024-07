Un robot humanoïde pour entretenir les voies ferrées au Japon

14/07/2024

La compagnie ferroviaire japonaise JR West met en service ce mois-ci un robot qui ressemble aux "méchants" personnages des dessins animés des années 80 pour assurer la maintenance de ses voies ferrées.



Ce nouvel employé humanoïde, aux yeux en forme de fond de bouteille et aux deux bras articulés, est installé dans une nacelle à l'arrière d'un camion qui peut se déplacer sur des rails.



Son opérateur, assis dans un cockpit sur le camion, "voit" à travers les yeux du robot grâce à des caméras et actionne à distance ses puissants bras et mains.

Avec une portée verticale de 12 mètres, la machine peut utiliser divers accessoires afin de porter des objets pesant jusqu'à 40 kg, tenir un pinceau pour peindre ou utiliser une tronçonneuse.



Pour l'instant, la tâche principale du robot consiste à couper les branches d'arbres le long des voies et à repeindre les cadres métalliques qui maintiennent les câbles au-dessus des trains, a indiqué l'entreprise.

Cette technologie est un moyen de pallier la pénurie de main-d'oeuvre dans un Japon vieillissant et de tenter de réduire le nombre d'accidents du travail, selon JR West.



"À l'avenir, nous espérons utiliser des machines pour toutes sortes d'opérations de maintenance de nos infrastructures, ce qui devrait constituer une étude de cas sur la manière de gérer la pénurie de main-d'oeuvre, a déclaré Kazuaki Hasegawa, président de l'entreprise, lors d'une récente conférence de presse.