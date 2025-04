Un regain de confiance de façade

53% des ménages s’attendent plutôt à une dégradation du niveau de vie

24/04/2025

Le moral des ménages s’est légèrement amélioré au premier trimestre de 2025, comparé aussi bien au trimestre précédent qu’au même trimestre de l’année 2024, selon le Haut-commissariat au plan (HCP).



Il s’agit du deuxième trimestre consécutif de hausse du moral des ménages, après une quasi stabilité observée au troisième trimestre 2024.



D’après l’institution publique, chargée de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, « l’'indice de confiance des ménages (ICM) s’est établi à 46,6 points, au lieu de 46,5 points enregistrés le trimestre précédent et 45,3 points une année auparavant ».



A titre de rappel, au quatrième trimestre de 2024, l'ICM s’était établit à 46,5 points, au lieu de 46,2 points enregistrés le trimestre précédent et 44,3 points le même trimestre de l’année précédente, traduisant ainsi un léger regain de confiance.



Cette légère amélioration du moral des ménages n’est que de façade. En effet, malgré ce regain, au premier trimestre de 2025, « 80,9% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 14,7% un maintien au même niveau et 4,4% une amélioration », révèlent les résultats de l'enquête de conjoncture auprès des ménages.



Selon le Haut-commissariat, le solde d’opinion relatif à cet indicateur s’est établi à moins 76,5 points au premier trimestre dernier, contre moins 76,2 points au trimestre précédent et moins 78,1 points au même trimestre de l’année passée.



Alors que les ménages se disent légèrement confiants au premier trimestre, 53% des ménages s’attendent à une dégradation du niveau de vie au cours des 12 prochains mois, 40,3% à un maintien au même niveau et 6,7% à une amélioration.



En conséquence, « le solde d’opinion sur l’évolution future du niveau de vie est resté négatif à moins 46,3 points, contre moins 46,1 points au trimestre précédent et moins 47,3 points au même trimestre de l’année passée », a fait savoir l’institution.



Bien que les perceptions soient moins négatives, l’enquête montre en outre que les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage continuent de marquer les esprits; puisque 80,6% des ménages sondés déclarent s’attendre à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois, contre 7,2% qui anticipent une baisse et 12,2% une stagnation.



Dans ce cas également, le solde d’opinion relatif à cet indicateur est resté négatif à moins 73,4 points, contre moins 77,2 points au trimestre précédent et moins 77,5 points au même trimestre de l’année passée, selon le HCP.



Sans grande surprise, l’enquête a par ailleurs révélé que « 80,1% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables, contre 8,1% qui pensent le contraire ».



Les données suggèrent ainsi que le solde d’opinion relatif à cet indicateur s’est établi à moins 72 points, contre moins 71,9 points au trimestre précédent et moins 72,9 points au même trimestre de l’année passée.



Rappelons toutefois que « 55,8% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 42% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 2,2% affirment épargner une partie de leur revenu ».



A moins 39,8 points, contre moins 38,9 points un trimestre auparavant et moins 40,6 points une année auparavant, le solde d’opinion relatif à la situation financière actuelle des ménages est resté négatif.



A noter également que 53,3% contre 4% des ménages considèrent que l’évolution de leur situation financière s’est dégradée au cours des 12 derniers mois. « Cette perception reste ainsi négative, avec un solde d’opinion de moins 49,3 points, contre moins 47,7 points au trimestre précédent et moins 52,7 points au même trimestre de l’année passée », a fait remarquer l’institution.



Toujours selon l’enquête, 14,6% des ménages s’attendent à une amélioration de leur situation financière au cours des 12 prochains mois, contre 31% qui prévoient sa dégradation et 54,4% un maintien au même niveau.



En conséquence, « le solde d’opinion relatif à cet indicateur s’établit à moins 16,4 points, contre moins 16,3 points au trimestre précédent et moins 13,4 points au même trimestre de l’année passée », a-t-elle déduit.



Alain Bouithy