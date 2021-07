Un record dont on se serait bien passé

29/07/2021

Ça monte en flèche:

Cas confirmés, admissions en réanimation et décès

A défaut de battre des records aux JO de Tokyo, le Maroc vient d’en établir un. A mille lieues de toute considération sportive, la propagation du nouveau coronavirus dans le pays est pour le moins préoccupante. Elle fait craindre le pire dont ce cauchemar qu’est le reconfinement. Si l'exécutif venait à prendre une telle décision, lourde de sens socialement et économiquement, il n’aurait pas vraiment tort. Et pour cause, un total de 6.971 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été détectés aux quatre coins du Royaume. Pas en une semaine, ni en dix jours et encore moins en 48 ou 72 heures, mais en 24h seulement, du lundi au mardi. L’information a été révélée par le ministère de la Santé lors de son bilan épidémiologique quotidien. Ce dernier fait également état d’un taux de positivité à hauteur de 18,21%, 27 nouveaux décès et 165 nouveaux cas sévères ou critiques admis en réanimation. Structures qui accueillent désormais 746 patients pour un taux d’occupation des lits de réanimation de 23,6%. De ce fait, la prolongation de l'état d’urgence sanitaire n’est pas dénuée de sens. Certes, cette mesure ne date pas d’hier. C’est le cas depuis plusieurs mois, à tel point qu’elle en devient insignifiante pour l’opinion publique, mais dans la situation sanitaire actuelle, elle n’est clairement pas de trop. Au vrai, on ne serait pas contre un durcissement des mesures sanitaires. Et pas uniquement à Casablanca. Certes, la capitale économique est plus que jamais dans le viseur des autorités sanitaires avec 2.834 cas sur les 6.971 nouveaux cas recensés mardi, mais pour la première fois depuis de nombreux mois, le coronavirus, et notamment le variant Delta, est présent quasiment dans l’ensemble du territoire national. Dans les villes de Casablanca et de Marrakech donc, mais aussi à Agadir, Laâyoune, mais encore à Oujda, Oued Eddahab et Errachidia, entre autres, avec une incidence générale de 19 cas par 100.000 habitants pour un nombre de cas actifs qui s’établit à 29.694 cas. Par ailleurs, les 2.690 nouvelles guérisons annoncées sont porteuses d’espoir. Tout comme les avancées majeures réalisées par la campagne de vaccination nationale. En effet, près de 520.000 nouvelles doses de vaccin ont été administrées en 24 heures, entre lundi et mardi. S’agissant des premières doses, 459.035 personnes supplémentaires en ont reçu. Le cumul des premières doses injectées a atteint 12.520.195. Pour ce qui est des secondes doses, 59.300 personnes ont complété leur schéma vaccinal. Au total, ce sont 9.924.212 citoyennes et citoyens immunisés grâce à deux doses.

Aucune avancée sur une levée temporaire des brevets sur les vaccins

Une nouvelle réunion tenue mardi à l'Organisation mondiale du commerce s’est terminée sans qu’aucune décision ne soit prise au sujet d'une levée temporaire des brevets sur les vaccins anti-Covid pour augmenter leur production. Les Etats membres se sont réunis au siège de l'Organisation à Genève, sans parvenir à un consensus, a annoncé à la presse le porte-parole de l'OMC, Keith Rockwell. "C'est un sujet qui suscite beaucoup d'émotions et il n'est pas question d'arrêter d'en discuter", a-t-il ajouté. Une nouvelle rencontre informelle aura lieu début septembre, avant une réunion officielle les 13 et 14 octobre. Depuis octobre, l'OMC est confrontée à des appels en faveur de la suppression temporaire des protections de la propriété intellectuelle, afin de stimuler la production dans les pays en développement et de remédier aux inégalités criantes en matière d'accès aux vaccins. Cette idée a longtemps rencontré une opposition farouche de la part des géants pharmaceutiques, au nom de leur effort financier dans la recherche, et de leurs pays d'accueil, pour qui les brevets ne représentent pas le frein majeur à l'augmentation de la production de vaccins, et qui craignent qu'une telle mesure ne finisse par nuire à la capacité d'innovation. Les accords au sein de l'OMC doivent recevoir le soutien par consensus de tous les 164 Etats membres. Plus de 3,93 milliards de doses de vaccins anti-Covid ont d'ores et déjà été injectées dans le monde, mais seulement 0,3% de ce total a été administré dans les 29 pays les plus pauvres du monde, où se trouve pourtant 9% de la population mondiale.

​Campagnes de sensibilisation et tournées de contrôle pour le respect des mesures préventives à Tanger

Les autorités locales de la préfecture de Tanger-Assilah ont mené une série de campagnes de sensibilisation et de tournées de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre des mesures préventives émises récemment par le gouvernement afin de contrer la propagation de la Covid-19. Selon un communiqué de la division des affaires économiques de la préfecture de Tanger-Assilah, les services de la Wilaya de Tanger ont veillé à l'application immédiate de ces mesures. Après plusieurs opérations de sensibilisation, organisées dans le cadre des réunions tenues avec les représentants des secteurs de la restauration, des cafés et des commerces, en plus de visites sur le terrain menées par les autorités locales sous la supervision du Wali de la région, des tournées de contrôle coordonnées par des commissions mixtes comprenant lesservicessanitaires et de la sûreté, ainsi que les autorités locales et la protection civile, ont ciblé ces mêmes commerces en vue de s’assurer du respect des mesures sanitaires en vigueur. Suite à ces tournées de contrôle, il a été procédé à l’émission de décisions de fermeture provisoire allant de trois à sept jours à l’encontre de 17 établissements, comprenant des cafés, des restaurants et des commerces, et ce pour non respect des mesures de distanciation physique (50% de la capacité d’accueil) et non utilisation des outils de prévention, notamment les gels hydroalcooliques et les appareils de mesure de la température des clients avant d’accéder aux établissements, a précisé la même source. Les services de la sûreté ont également rédigé 2.700 PV d’infractions à l’encontre de citoyens et d’employés de certains commerces pour non port des masques de protection. Il est à noter que l’opération de contrôle se poursuivra durant les prochains jours, a fait savoir le communiqué, notant que les mesures nécessaires seront prises à l’encontre des contrevenants, et ce pour lutter contre la propagation de la pandémie et préserver la santé des citoyens. Par ailleurs, les services de la Wilaya de Tanger appellent l’ensemble des commerçants et des citoyens au respect strict des mesures de précaution en vigueur, en vue de préserver leur santé et contrer la propagation du coronavirus.

​Cinq centres supplémentaires de vaccination dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra

Les centres de vaccination de la région Laâyoune-Sakia El-Hamra ont été renforcés mardi, avec l’ouverture de cinq structures supplémentaires pour accélérer le processus de vaccination, en coordination entre les autorités locales et le secteur de la santé, au profit des citoyens de la région. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'élargissement de la base des bénéficiaires de la vaccination contre le nouveau Coronavirus pour toucher la tranche d'âge des 25 ans et plus. Le directeur régional de la Santé par intérim à Laâyoune, Rachid Ahl Sbai a souligné que le renforcement des centres de vaccination avec la mise en place de cinq centres supplémentaires, dont deux centres à Laâyoune, un à Es-Semara, un à Boujdour et un autre à Tarfaya, vise à accélérer le processus de vaccination contre le Covid-19. M. Ahl Sbai a ajouté que tous les centres de vaccination resteront ouverts jusqu'à 20H00 et 7j/7, afin de permettre aux personnes dont les conditions ne leur permettent pas de se déplacer aux centres de vaccination pendant les heures de travail. Il a appelé tous les citoyens âgés de 25 ans et plus, à se rendre aux centres de vaccination le plus proche afin de se prémunir contre les complications de l'épidémie. Pour sa part, la responsable de l'équipe "Appel pour la vie" - une équipe spécialisée dans la sensibilisation contre le Covid-19 dans la ville de Laâyoune, Mme El Alia Mgharbelha, a indiqué que cette opération, qui est supervisée par les autorités locales en coordination avec le secteur de la santé, vise à faire bénéficier toutes les personnes des groupes cibles du processus de vaccination sans condition d'adresse ou de pays de résidence. A cette occasion, elle a appelé les populations à respecter les mesures de prévention contre le Covid-19 telles que le port du masque, la distanciation sociale et la réduction des déplacements, pour éviter la propagation du nouveau Coronavirus. Plusieurs bénéficiaires de cette opération ont salué l'initiative de rapprocher les centres de vaccination de leurs lieux de travail, appelant les citoyens âgés de 25 ans et plus à se dépêcher pour se faire vacciner.