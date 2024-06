Un recensement de la population avec des méthodologies créatives tel que voulu par le Roi

26/06/2024

Le recensement décennal revêt une importance cruciale et constitue une nécessité impérieuse. Avec un coût qui dépassera le milliard de dirhams, il s'appuiera sur la mobilisation des enseignants, des étudiants ainsi que de certains fonctionnaires pour sa réalisation. Une organisation logistique méticuleuse est également requise, notamment dans les zones rurales.



Si tout recensement doit se conformer à des normes scientifiques reconnues à l'échelle internationale, il est tout de même impossible de recenser l'intégralité de la population. Mais les méthodes scientifiques imposent la réalisation d'une enquête englobant la plus grande proportion possible de la population et des logements.



Le recensement de la population et de l’habitat est une opération très importante pour les décisions économiques et sociales de notre pays. Tous les dix ans et depuis 1960, le Maroc effectue ce recensement général, dont les résultats ont servi de fondements pour l'élaboration des tableaux de bord économique, administratif et politique.



Il convient de souligner que cette opération ne représente qu'une partie des activités du Haut-Commissariat au plan. Celui-ci mène en effet un travail considérable couvrant de nombreux secteurs, tels que le suivi des prix, le logement, l'énergie, l'emploi, les transports, ainsi que les infrastructures sociales et culturelles. Ces travaux et leurs résultats constituent un trésor inestimable pour ceux ayant une volonté politique, puisqu’ils facilitent la conception de feuilles de route stratégiques, notamment en ce qui concerne les programmes sectoriels et l’édification d’un modèle de développement.



Notre principal défi de gestion réside dans la gouvernance. Nous disposons de données statistiques que nous n'exploitons pas suffisamment dans le processus de prise de décision. Un autre problème est la lenteur du processus d'analyse et de publication des résultats du recensement général de la population et de l’habitat. Ces résultats doivent être accessibles rapidement aux gouvernements, parlementaires, experts, administrations, analystes, entrepreneurs et à l’opinion publique.



Pour davantage de clarifications, il est important de préciser que le recensement général ne se limite pas au suivi de la structure et du nombre de la population marocaine. Le dernier recensement, réalisé à l'été 2014, comportait environ 100 questions couvrant divers aspects de la vie sociale, démographique, productive, résidentielle, énergétique, et bien d'autres. Toutefois, le retard dans l'analyse complète et rapide des réponses recueillies ne satisfait pas les exigences d'un Maroc aspirant à prendre des décisions précises basées sur des données statistiques conformes aux normes scientifiques mondiales.



Ainsi, les résultats du recensement général devraient être intégralement publiés l'année suivant la période de recensement. Telles sont les Hautes Instructions adressées au chef du gouvernement à travers une Lettre Royale, l'exhortant à déployer tous les moyens technologiques disponibles afin d'accroître l'efficacité du recensement.



Le Message du Souverain au chef du gouvernement témoigne de l'importance stratégique accordée par la plus Haute autorité du pays à l'opération de recensement pour l’édification d'un véritable modèle de développement. Il est donc impératif de développer davantage le questionnaire destiné à la population afin de l'adapter aux transformations que connaît le Maroc dans des domaines tels que la couverture sociale, la gestion des populations cibles, la politique de l'eau, la scolarisation, le développement rural, et la carte sanitaire et scolaire, tout en reliant ces données à la durabilité des équilibres environnementaux et aux défis géostratégiques du pays.



Il est vrai que le Haut-Commissariat au plan a introduit des systèmes informatiques pour gérer le recensement général depuis 2004. La lecture automatique des données a marqué un tournant dans la rapidité d'obtention des résultats préliminaires. Cependant, la science statistique a évolué et il n'est plus nécessaire d'attendre dix ans pour obtenir des informations de base sur la population et l’habitat.



Les techniques modernes de recensement se concentrent annuellement sur les petites divisions géographiques, utilisant leurs résultats pour formuler des prévisions basées sur des données de terrain. La science de recensement, parfois qualifiée de "mensonge méthodologiquement acceptable", doit être soutenue par le Haut-Commissariat au plan, dont la structure et les méthodes de travail, notamment en matière de ressources humaines, doivent être revues pour maintenir sa place scientifique et améliorer continuellement ses opérations de terrain.



Sa Majesté a demandé au chef du gouvernement de doter le Haut-Commissariat au plan de tous les moyens technologiques nécessaires pour réussir le recensement décennal de la population et de l’habitat. Bien que ce dernier soit important, ses résultats restent très limités. Il est donc nécessaire de le développer en suivant la carte de la population et en utilisant tous les moyens scientifiques et technologiques disponibles pour collecter et analyser les données chaque année, voire chaque mois.



Le recensement ne doit pas rester confiné à une périodicité décennale, ni ses résultats être publiés avec beaucoup de retard. Si nous ne sommes pas capables de présenter et d'analyser les résultats dans les premiers mois de 2025, nous devons admettre que nous ne maîtrisons pas toutes les méthodes de recensement et d'analyse des données.



Il faut, par ailleurs, saluer la continuité du recensement général de la population et de l’habitat dans notre pays. Depuis plus de trente ans, le Haut-Commissariat au plan a subi de nombreuses critiques de la part de ceux qui ne comprennent pas le mouvement du marché du travail, par exemple. Nous nous souvenons du discours hostile véhiculé par le gouvernement Benkirane sur les données du Haut-Commissariat au plan, ainsi que des doutes exprimés par certains ministres actuels concernant les chiffres sur la création d'emplois. Certains ministres tentent de gonfler les réalisations de leurs secteurs sans se soumettre aux règles statistiques de contrôle du marché du travail.



La Directive Royale qui appelle à employer tous les moyens scientifiques et technologiques marque une rupture avec les pratiques visant à fragmenter les résultats et à programmer les sorties médiatiques sur plusieurs mois. Assez de "distiller les données". Les compétences du Haut-Commissariat au plan permettent d'accélérer le remplissage des bases de données, leur lecture et leur analyse, en ajustant le rythme de développement de notre économie et en programmant les réformes sectorielles sur des bases réalistes et des données précises.