Un rappeur iranien arrêté risque la peine de mort

28/11/2022

Selon les chiffres fournis par la justice iranienne, plus de 2.000 personnes ont été inculpées depuis le début des manifestations. L'Iran est le pays qui exécute le plus au monde en dehors de la Chine, selon les groupes de défense des droits humains. Au moins 314 personnes y ont été mises à mort en 2021 d'après l'ONG, tandis que le groupe IHR fait état de plus de 482 exécutions cette année.

Bouillon de culture

L'ancienne pop star américaine Irene Cara est morte à l'âge de 63 ans, a annoncé son agente. L'actrice et chanteuse Irene Cara, lauréate d'un Oscar et d'un Grammy, s'est fait connaître lors des années 80 avec plusieurs chansons dont "What a feeling" et "Fame". "Veuillez partager vos pensées et vos souvenirs d'Irene", a indiqué samedi Judith Moose dans un tweet annonçant la mort de la chanteuse. "Elle était une âme magnifiquement douée dont l'héritage vivra pour toujours à travers sa musique et ses films," a ajouté l'agente de Irene. Cara a été retrouvée morte vendredi dans sa maison en Floride. La cause de son décès n'a pas été révélée. Elle a joué dans plusieurs films, dont "Fame", "Aaron Loves Angela", "City Heat" et "Sparkle".