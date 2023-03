Un projet d'autonomisation économique des femmes cheffes de famille en situation difficile

12/03/2023

Le projet d'autonomisation économique des femmes cheffes de famille en situation difficile a été lancé, jeudi à Rabat, à l'initiative du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille.



Ce projet, dont la cérémonie de lancement a été présidée par la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, en présence notamment de l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Ricardo Diez Hochleitner Rodríguez, et du Représentant résident du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) au Maroc, Luis Mora, a été réalisé dans le cadre d'un programme de coopération avec le FNUAP et l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement (AECID).



Dans une déclaration à la presse, Mme Hayar a affirmé que ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Directives Royales en matière d'autonomisation de la femme, ajoutant qu'il consolide le partenariat solide existant entre les intervenants notamment en matière de lutte contre la violence à l'égard des femmes et d'autonomisation économique des femmes cheffes de famille.



Ce projet va permettre aussi de promouvoir l'inclusion sociale et constituera une opportunité pour l'implication de tous les acteurs engagés en faveur de l'autonomisation socioéconomique des femmes, a-t-elle soutenu.



De son côté, l'ambassadeur d'Espagne au Maroc a mis en avant la pertinence de la politique menée par le Maroc en matière de lutte contre les inégalités sociales, saluant l'importance du programme d'autonomisation économique des femmes cheffes de famille en situation difficile.



Par ailleurs, le diplomate espagnol a souligné que le Maroc est un partenaire stratégique pour l'Espagne.



Pour sa part, M. Mora a salué le caractère "pionnier et novateur" de ce projet qui cible une population particulièrement vulnérable, en l'occurrence les femmes cheffes de famille en situation difficile.

Ce projet devra constituer un modèle pionnier en matière de coopération Sud-Sud, a-t-il relevé.



Le projet, d'une durée de 24 mois, a pour objectif d'améliorer la situation des femmes cheffes de famille et renforcer leurs capacités à faire face à diverses formes de vulnérabilité économique et sociale. Il cible, dans une première phase, les régions de Beni Mellal-Khenifra et Casablanca-Settat en complémentarité avec le programme "Jisr pour l'autonomisation et le leadership".