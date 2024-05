Un programme varié au 10ème Festival national de théâtre de Hay Mohammadi

10/05/2024

La dixième édition du Festival national de théâtre de Hay Mohammadi aura lieu du 19 au 25 mai courant, sous le thème: "Le théâtre marocain: des ateliers en marche vers de nouveaux horizons".



Organisée en partenariat avec l'arrondissement de Hay Mohammadi et la Maison des jeunes à Hay Mohammadi, cette édition, qui s'étale sur six jours, porte le nom d'un des piliers du théâtre marocain, feu Hassan Benouachan, qui a contribué à la création de ce festival, ont annoncé, jeudi, les organisateurs de cet événement culturel et artistique.



Dans une déclaration à la MAP, en marge de la conférence de presse dédiée à la présentation de cette 10ème édition, le directeur du Festival, Seddik Rachdi, a indiqué que cette édition aura lieu après un arrêt de plusieurs années dû à la crise de Covid, notant qu'elle coïncide avec la Journée nationale du théâtre, traduisant ainsi la détermination des organisateurs de faire de ce festival un rendez-vous culturel et artistique national et régional voire international dans l'avenir.



Il a, dans ce sens, affirmé que ce festival vise à créer une dynamique culturelle et artistique dans la région, à offrir un espace de rencontre, de discussion et d'échange de connaissances et d'expériences et à permettre aux jeunes et aux amateurs de théâtre de se former aux techniques théâtrales.



Ce festival ambitionne également, a-t-il ajouté, de rendre les spectacles artistiques en général, et théâtraux en particulier, accessibles à tous les citoyens, et de renforcer le rôle de l'art en tant que levier de développement.



"Cette édition portera le nom de feu Hassan Benouachan, qui a formé une génération de jeunes artistes du théâtre, acteurs, réalisateurs, écrivains, techniciens et autres", a-t-il fait savoir. "Pour Hassan Benouachan, le théâtre n'était pas un métier ou un passe-temps, mais un mode de vie et une pratique continue dans le temps et l'espace, en action et en interaction", a noté M. Rachdi.



De son côté, le responsable médiatique de cette manifestation artistique, Ahmed Tannich, a affirmé que ce festival est devenu une tradition bien établie dans l'agenda des festivals de théâtre nationaux, précisant que l'organisation de cette édition est considérée comme un symbole de sa continuité et un acquis culturel distinctif.



Il vise, a-t-il poursuivi, à promouvoir la diversité culturelle du pays en développant ses performances et en fournissant toutes les conditions de réussite, grâce à la convergence des efforts des acteurs publics, en vue de rapprocher les expériences théâtrales nationales réussies du grand public, en offrant des spectacles sérieux et raffinés.



Le programme de cette édition est aussi riche que varié. L'évènement sera marqué par la présentation de plusieurs pièces de théâtre. En effet, le groupe théâtral la Comédie présentera le 20 mai la pièce "Sebaatou Rijal", réalisée par Charki Srouti, alors que le groupe du Théâtre "Gharnata" jouera mardi 19 mai la pièce "Portrait", réalisée par Abdellatif Omar Jadly.



Le groupe "Tensift" sera au rendez-vous vendredi 24 mai avec sa pièce "Serah Masjounak", écrite et réalisée par Hassan Hamouch. Toutes ces pièces seront présentées au Complexe culturel de Hay Mohammadi.



Au menu du programme figurent des conférences-débats et des ateliers de formation théorique et pratique sur les techniques du théâtre au profit des élèves des établissements scolaires et des adhérents des associations à Hay Mohammadi.