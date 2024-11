Un programme riche pour la « Semaine marocaine au Chili »

28/11/2024

La « Semaine marocaine au Chili » a été inaugurée, jeudi, à l'initiative de l’ambassade du Maroc à Santiago, avec un programme riche en conférences, ateliers d’artisanat, projections de films et forum d’affaires, entre autres.



Les principales activités de la « Semaine marocaine au Chili », qui se poursuivront jusqu’au 8 décembre, seront organisées au Centre culturel « La Moneda », situé sur l’esplanade du Palais présidentiel chilien.



Cet espace accueillera des ateliers d’artisanat marocain et de calligraphie arabe, des cérémonies de henné, des dégustations de mets marocains, des spectacles de danse et de musique.



Outre un forum d’affaires Maroc-Chili prévu le 4 décembre prochain, le programme envisage également des rencontres avec les pouvoirs exécutif et législatif, centrées sur la coopération bilatérale dans les domaines de la transition énergétique, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.



De même, six universités chiliennes vont accueillir une dizaine de conférences sur des thèmes aussi divers que «L'initiative royale pour l’Atlantique», «la dynamique de développement socio-économique dans les provinces du Sud», «Le Chili et le Maroc unis par une littérature commune» et «Le Maroc et le panhispanisme, une question d'histoire et de géographie».



D’autres conférences porteront sur «L’architecture du Sud Maroc», «le nouveau modèle de développement marocain», «L’Initiative d'autonomie pour les provinces du Sud», «le modèle de Dakhla : Hub africain» et enfin «Le Maroc et ses littératures : l'espagnol comme patrimoine partagé ».



Au programme figurent également des activités dédiées à l’action que mène l’Agence Bayt Mal Al Qods en faveur des Palestiniens et une rencontre avec la communauté chilienne d’origine palestinienne, la plus importante d’Amérique Latine.



A cette occasion, l'Université catholique du Nord abritera une conférence sur «La place accordée à la question palestinienne dans la politique étrangère du Maroc», avec la participation d’universitaires marocains de renom.

Bouillon de la culture

Projection



La projection du film "Monsieur Aznavour" aura lieu le 30 novembre à la cinémathèque de Tanger.

Le film relate l'histoire de Charles Aznavour, fils de réfugiés, petit, pauvre, à la voix voilée, qui, à force de travail, de persévérance et d’une volonté hors norme, est devenu un monument de la chanson, et un symbole de la culture française.

Avec près de 1.200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entières.

Le public est ainsi convié à découvrir le parcours exceptionnel et intemporel de M. Aznavour.



Prix



Le Grand prix de la 20ème édition du Festival du cinéma des peuples a été remporté dimanche soir à Imouzzer par le film marocain "Gray Days" d'Abir Fathouni.

Le film "Une mémoire pour l’oubli" du réalisateur El Houari Ghoubari s’est vu décerner, de son côté, le prix du jury, alors que le prix de la Meilleure réalisation est revenu "A Day or Part of a Day" de Brahim Khali Benjaber.

Le film espagnol "Dónde estás, Samuel Bronston?" de Victoriano Rubio a glané, pour sa part, le prix de la "Meilleure mise en valeur d’un peuple".

La journée de clôture du festival a été marquée par l’organisation d’un colloque sous le thème : "Le cinéma et l'intelligence artificielle" et la présentation de la 15ème publication du Ciné-club d'Imouzzer, l’ouvrage "Le cinéma et la philosophie : les relations possibles".

Initié par le Ciné-Club d'Imouzzer Kandar, cette édition a connu la participation de plusieurs pays, en l'occurrence la Libye, l'Egypte, l'Espagne et le Maroc.



La 20ème édition du Festival du cinéma des peuples a été marquée par un hommage à l'actrice Fatima Khair, pour sa riche contribution à la promotion de la scène cinématographique et artistique marocaine.