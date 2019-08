Un prisonnier s'évade de la prison locale de Tanger

15/08/2019

Samedi dernier, un dangereux prisonnier a réussi à s’évader du centre pénitentiaire de la ville de Tanger. Alors qu’il était condamné à 12 ans de prison ferme pour constitution d’une bande criminelle, aggravée par des coups et blessures, l’individu de 27 ans s’est fait la malle au petit matin, vers le coup de 6h, selon un communiqué de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR). D’après le site d’information Hibapress, il aurait réussi à s’échapper par la toiture de l’établissement pénitentiaire après avoir étonnamment rompu les barreaux de sa cellule.

Une évasion en catimini dont les causes réelles sont encore à confirmer. C’est la raison pour laquelle une commission d’enquête centrale a été dépêchée sur place par la DGAPR, à l’instar des « responsabilités et des mesures administratives nécessaires», indique la même source. Est-ce que cela sous-entend qu’il aurait eu des complicités au sein de l’établissement pénitencier ? Rien n’est moins sûr.

Quoi qu’il en soit, et en attendant, la police est en état d’alerte. En effet, les autorités compétentes ont déclenché un état d’alerte maximale dans toute la région afin de mettre rapidement la main sur le fuyard. Au moment où l’on écrit ces lignes, l’opération de recherche est toujours en cours.