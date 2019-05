Un plateau relevé pour la 12ème édition du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme

11/05/2019

La 12ème édition du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme, sixième étape de la Ligue de Diamant, prévue le 16 juin prochain au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, constituera un événement exceptionnel, a souligné, jeudi à Rabat, le secrétaire général de la Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA), Mhamed Rhazlane. Cette édition se distingue par la participation d'une sélection de champions mondiaux et olympiques, ainsi que par la présence de coureurs marocains expérimentés, avec à leur tête, Soufiane El Bakkali (3.000m steeple) et Abdalaati Iguider qui, pour la première fois, prendra part à l'épreuve du 5.000m, a précisé M. Rhazlane lors d'une conférence de presse consacrée à cette 12ème édition organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La FRMA a pensé cette année à inclure de nouvelles formules, notamment dans les courses de lever de rideau, et ce pour garantir les conditions nécessaires à la poursuite du développement qu'a connu le meeting au fil des éditions, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le secrétaire général de la FRMA a souligné que ce meeting a réussi, au bout de quelques années, à occuper les premières places du classement de la Ligue de Diamant (8ème place), grâce aux efforts fournis par toutes les instances, du comité organisateur à la direction technique.

Après avoir passé en revue les étapes qui ont marqué le meeting, M. Rhazlane a salué le rôle des médias marocains dans cette réussite, mettant en exergue le soutien perpétuel des médias marocains qui ont réussi à donner une image réaliste et remarquable aux rencontres abritées par le Maroc. Pour sa part, le directeur technique du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme, le Français Alain Blondel, a relevé que parmi les stars qui fouleront la piste de Rabat à partir du 16 juin figurent notamment le Jamaïcain Omar McLeod, sacré aux Jeux olympiques de Rio en 2016 (110m haies) et l'Ivoirienne Marie-Josee Ta Lou, vice championne du monde à Londres (100 et 200m).

Cette édition verra également la participation de la championne du monde du 1.500m en salle (Birmingham 2018), l'Ethiopienne Genzebe Dibaba, le champion du monde du saut en hauteur, le Cubain Juan Miguel Echevarria et le Français Pascal Martinot Lagarde, champion de la Diamond league en 110m haies.

De son côté, le directeur technique de la Fédération Royale marocaine d'athlétisme, Ayoub El Mendili, a fait savoir que la 12è édition de ce meeting donnera l'occasion aux athlètes marocains de briller au niveau international et de se mesurer aux champions internationaux, en vue d'améliorer leur niveau en prévision des prochains Championnats du monde.

La direction technique a ainsi décidé de participer avec le plus grand nombre d'athlètes dans cette édition et inclure les 1.500 et 5.000m en ouverture du meeting, a ajouté M. El Mendili.