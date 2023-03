Un phénomène de basses marées met à sec des canaux de Venise

03/03/2023

Vision étrange à Venise, où les basses marées de ces derniers jours dans la lagune ont mis à sec certains canaux de la Sérénissime, offrant aux touristes le spectacle insolite de gondoles échouées sur des bancs de vase.



Il s'agit là pourtant d'un phénomène "absolument normal", a expliqué mardi à l'AFP Alvise Papa, responsable du centre de prévision des marées de Venise. "Environ 70% des phénomènes de basse marée surviennent justement en cette période, de janvier à février".



Les basses marées ne suffisent pas à assécher les canaux, mais cette année elles sont accompagnées d'une pression atmosphérique élevée au sein d'un anticyclone empêchant l'arrivée de perturbations. Les perturbations hivernales, accompagnées de vent et de pluie, amplifient habituellement l'amplitude des marées, ce qui n'est pas le cas cette année.



"Jusqu'en 2007-2008, on assistait (à ce phénomène, NDLR) tous les ans, puis nous n'avons plus eu de basses marées comme celles enregistrées ces derniers jours", a-t-il observé, alors que les fondations des immeubles longeant certains canaux sont mises à nu, suscitant la curiosité des touristes.



Un spectacle d'autant plus paradoxal que la Cité des Doges est d'habitude menacée par le phénomène inverse de l'"acqua alta", une marée particulièrement haute qui inonde régulièrement la célèbre place Saint-Marc. Une invasion qui divertit les touristes mais met en péril les fondations des vieux palais de la Sérénissime, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.



Depuis octobre 2020, un système de digues artificielles baptisé MOSE (Moïse en italien) est d'ailleurs déclenché dès que la montée des eaux de la mer Adriatique atteint une cote d'alerte de 110 cm.



Interrogé sur un lien éventuel entre la spectaculaire marée basse de ces derniers jours et l'épisode de sécheresse touchant une partie de l'Europe ou le réchauffement climatique, l'expert a répondu par la négative.



"A partir de mercredi, nous reviendrons à une situation normale", a-t-il conclu sur un ton rassurant.