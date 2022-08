Un petit pas pour Manchin, un pas de géant pour l'humanité ?

03/08/2022

Lors d'une nuit de fête fin 2016, l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel se sont illuminés en vert pour rappeler au monde de mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat.



Pourtant, ces dernières années, la législation sur le climat aux Etats-Unis a été bloquée à un feu rouge, plus récemment parce que Joe Manchin, un sénateur démocrate américain de tendance conservatrice de Virginie-Occidentale, a pris à lui seul en otage l'engagement américain envers la décarbonisation de l'accord de Paris.



Mais maintenant, après avoir précédemment porté un coup fatal à la loi Build Back Better Act de 2 billions de dollars du président américain Joe Biden – la législation climatique la plus ambitieuse de l'histoire des Etats-Unis – Manchin s'est prononcé en faveur d'un modeste projet de loi de remplacement qui comprendra des centaines de milliards de dollars de financement fédéral pour accompagner la transition vers une énergie propre. A une époque où des phénomènes météorologiques extrêmes ravagent de nombreuses régions du monde, le paquet de compromis est un grand soulagement. Mais c'est aussi quelque peu décevant pour un parti démocrate assiégé qui est encore sous le choc de l'annulation par la Cour suprême de l'affaire Roe v Wade , et pour un électorat américain de plus en plus anxieux sur le changement climatique.



Les efforts visant à établir un régime mondial de gouvernance des politiques climatiques ont parcouru un long chemin en zigzag, passant par 26 « conférences des parties » (COP) annuelles. Le processus a pris un départ prometteur, en 1988, avec la création du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat , la première entité scientifique du climat au monde. Et cela a été suivi par le Sommet de la Terre de Rio en 1992 , où 178 pays ont adopté la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.



Mais la CCNUCC n'a imposé aucune exigence contraignante et, lors de la conférence de Kyoto de 1997 , la première tentative d'imposer des réductions d'émissions spécifiques (pour les pays développés) dans les pourparlers sur le climat mondial a rencontré un obstacle. Après que le Sénat américain ait refusé de ratifier le protocole de Kyoto, le déclarant "mort à l'arrivée", il n'y avait presque aucun progrès pendant près de deux décennies.



Au moment où 196 parties à la CCNUCC ont approuvé l'accord de Paris, fin 2015, le monde avait déjà franchi le seuil de réchauffement de 1° Celsius. Néanmoins, avec son objectif central de limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C, et de préférence à 1,5°C, l'accord de Paris a marqué un tournant décisif et historique dans la régulation du climat. Adopté (mais non ratifié) par tous les pays de la planète, il s'agit du premier véritable pacte mondial sur la question.



Tous les signataires de l’accord de Paris sont censés soumettre leurs propres trajectoires de décarbonation – appelées contributions déterminées au niveau national – puis revoir et augmenter leurs objectifs tous les cinq ans. Dans l'esprit de fixer une destination commune tout en permettant à chaque partie de tracer sa propre voie, l'accord repose davantage sur la carotte (approbation internationale) que sur le bâton (il n'y a pas de frais, de sanctions ou de système formel d'arbitrage en cas de non-conformité).



En tant que cadre juridique unique, dynamique, hybride et flexible, l'accord de Paris incarne l'état de l'art en matière de contractualisation . Il est léger sur le plan de l'application, lourd sur le consensus et médiatisé par la participation, l'interaction et un suivi régulier. En plus d'être une percée pour la politique climatique, l'accord offre une classe de maître sur le renforcement des institutions, tirant sa force morale d'un vaste mouvement mondial d'activistes, d'ONG, d'étudiants, de groupes autochtones et bien d'autres.



Bien que l'accord soit techniquement un traité juridiquement contraignant (au moins sur le plan procédural), il repose sur la bonne volonté d'acteurs individuels (dans ce cas, les Etats-nations), ce qui en fait un point de repère dans le droit international. Il est vrai qu'il n'y a pas de test décisif scientifique pour déterminer définitivement si quelque chose compte comme un "système juridique". Au contraire, la meilleure définition que nous ayons est celle donnée par le théoricien juridique anglais HLA Hart, qui a soutenu, dans The Concept of Law , qu'un système juridique est l'union de règles primaires et secondaires - signifiant «règles» et «règles sur les règles».



Par conséquent, une façon de déterminer si l'accord de Paris marque le début d'un système mondial efficace de gouvernance des politiques climatiques est de voir si ses « règles sur les règles » se répercutent sur les « règles » fixées par les Etats-nations par le biais de la législation nationale. Jusqu'à présent, l'Union européenne, le Canada , la Corée du Sud , le Japon , l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni ont tous mis à jour les lois existantes ou en ont promulgué de nouvelles pour respecter leurs engagements dans le cadre de l'accord de Paris. Et tous ont adopté l'étalon-or émergent de la conformité : un objectif de zéro émission nette en 2050.



De plus, des membres individuels de l'Espace économique européen ( comme l'Islande ) ont également choisi d'incorporer les objectifs de Paris dans leur législation nationale, même s'ils ne sont pas légalement liés par les engagements de l'UE. Et même la Chine, premier émetteur mondial en termes absolus, s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.



Le droit international repose sur la notion d'opinio juris, qui fait référence au sens d'une chose contraignante. Pour beaucoup dans le monde, l'accord de Paris a en effet inculqué ce sens de l'obligation. Mais ce n'est pas le cas aux Etats-Unis, où le Parti républicain et un démocrate au pouvoir disproportionné ont pu menacer le régime mondial émergent de politique climatique.



Les Etats-Unis sont l'un des leaders mondiaux en matière d'émissions par habitant, leur coopération est donc nécessaire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. La participation américaine de bonne foi est également importante pour le moral mondial.



Lorsque le président de l'époque, Donald Trump, a retiré les Etats-Unis de l'accord en 2017, la décision a été ressentie dans le monde entier. La crédibilité climatique de l'Amérique est au plus bas depuis lors. Bien que Biden ait annulé la décision de Trump et se soit engagé à réduire les émissions du pays de 50 à 52% (par rapport aux niveaux de 2005) d'ici 2030, ses ambitions climatiques ont été entravées à la fois par le Congrès et la Cour suprême.



Si les Etats-Unis ne peuvent pas étayer leur rhétorique climatique par des réalisations nationales substantielles, leur participation aux négociations mondiales risque de se heurter à des allégations d'hypocrisie et de « colonialisme vert ». Pourquoi les pays en développement devraient-ils renoncer aux combustibles fossiles alors que les économies avancées les consomment encore avec abondance ?



Bien que la mobilisation volontaire des entreprises, des villes, des gouvernements infranationaux, des ONG et d'autres ait été impressionnante, elle ne peut se substituer à une réglementation systématique. En sapant davantage la crédibilité des Etats-Unis sur cette question cruciale, Manchin a fait reculer non seulement l'agenda climatique des démocrates, mais également le projet plus large de coopération et de droit internationaux. Espérons que son revirement suffira à faire vivre l'accord de Paris.



Par Antara Haldar

Professeure associée d'études juridiques empiriques à l'Université de Cambridge et professeure invitée à l'Université de Harvard.