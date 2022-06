Un petit derby à l’ avantage des Verts

La course au titre est relancée de plus belle

17/06/2022

Le derby Raja-WAC, disputé jeudi à huis clos au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca et comptant pour la 25ème journée de la Botola Pro D1 de football, a tourné à l’avantage des Verts qui se sont imposés sur le score de deux à zéro.



Les deux buts de la rencontre ont été inscrits sur des penalties transformés par Mohcine Moutawalli aux 45è et 86è minutes de jeu.



Ce fut un tout petit match livré par les deux protagonistes sous le regard du sélectionneur national Vahid Halilhodzic, qui, certainement, doit se dire qu’il a raison dans ses choix en ne convoquant pas les joueurs du championnat national.



Un Raja bien loin de ses meilleurs jours a eu raison donc d’un Wydad complètement amorphe qui n’a rien montré tout au long de cette opposition. Résultat des courses : un match ennuyeux pour le public mais qui relance le concours à cinq journées de sa fin.

Les Verts ont réduit l’écart à un point, mettant davantage de pression sur les champions d’Afrique sommés de remettre les pieds sur terre et de se concentrer sur le reste du championnat, s’ils veulent réussir le doublé ou encore le triplé. Mais là aussi, ce n’est pas gagné d’avance, puisqu’au tour des quarts de finale de la Coupe du Trône, les Rouges auront à jouer un Raja déterminé plus que jamais à ne rien lâcher.



Il convient de souligner que la Botola se poursuivra ce week-end pour le compte de la 26ème journée qui sera marquée par un duel à distance entre le Wydad et le Raja. Les Rouge et Blanc se produiront à la maison face à la Jeunesse Salmi, match qui s’annonce, a priori, à leur portée. En tout cas, ils n’ont d’autre choix que la victoire s’ils veulent conserver leur fauteuil de leader, sachant que les Verts seront attendus de pied ferme par le SCCM du côté du stade Bachir à Mohammedia.



Les autres rencontres au programme ne manqueront point d’intérêt à commencer par les chocs de samedi qui verront les mal barrés jouer leurs dernières cartes. Le RCOZ, bon dernier, affrontera l’IRT qui cherche à dépasser la barre des 30 unités, alors que le CAYB, auteur d’un précieux nul à Oujda, devra faire mieux à domicile en recevant l’OCK, un abonné du ventre mou du classement.



Pour ce qui est des rencontres dominicales, le HUSA, qui reste sur trois contre-performances, est sommé de secouer le cocotier devant un MAS en baisse de régime, alors que l’OCS, qui patauge dans le bas du tableau, sera à la rude épreuve de l’ASFAR, déterminée à conserver jusqu’au bout sa troisième marche du podium.



Enfin, le DHJ, qui n’a plus gagné le moindre match depuis le 16ème acte, donnera la réplique à une équipe oujdie non encore tirée d’affaire, tandis que le FUS n’aura pas la tâche facile en étant l’hôte de la Renaissance de Berkane.



Mohamed Bouarab



​Résultats avec buteurs

Mercredi 15 juin



Ittihad Tanger 1, Hamdi Laachir (23e)

FUS Rabat 1, Ayoub Nanah (71e)

Mouloudia Oujda 1, Lamine Diakité (67 e )

Youssoufia Berrechid 1, Youssef Chaina (45e+7)

Jeunesse Sportive Salmi 1, Mouhcine Erbibi (39 e , s.p)

Rapide Oued Zem 1, Jean-Baptiste Mockey (3 e )

Maghreb Fès 1, Alaeddine Ajraye (60 e )

Olympic Safi 1, Djibril Ouattara (4 e )

Olympique Khouribga 0

Chabab Mohammedia 0



Jeudi 16 juin :

Raja Casablanca 2, Mouchine Mitouali (45 e , s.p, 86 e , s.p)

Wydad Casablanca 0

Renaissance Berkane 3, Chadrack Lukombe (8 e ), Brahim El Bahraoui (71 e et 79e)

Difaa El Jadida 2, Mohamed El Jaaouani (7 e ), Ayoub El Gaadaoui (83 e )

AS FAR 2, Hamza Moujahid (73 e ), Darren Smith (90 e +3)

Hassania Agadir 1, Youssef Mehri (57 e)

Programme 26ème journée

Samedi

19h15 : CAYB-OCK au complexe sportif à Berrechid

21h30 : RCOZ-IRT au complexe OCP à Khouribga

Dimanche

17h00 : HUSA-MAS au Grand stade d’Agadir

17h00 : OCS-AS FAR au stade El Massira à Safi

19h15 : DHJ-MCO au stade El Abdi à El Jadida

19h15 : WAC-JSS au complexe Mohammed V à Casablanca

21h30 : FUS-RSB au complexe Moulay El Hassan à Rabat

21h30 : SCCM-Raja au stade Bachir à Mohammédia