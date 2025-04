Un pas de plus de la part des Etats-Unis

Lisa Kenna rappelle à Staffan de Mistura que l’initiative d’autonomie, sous souveraineté marocaine, représente la seule solution au conflit du Sahara

11/04/2025

Lisa Kenna, haute responsable des affaires politiques au Département d’Etat américain, a informé l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, que l’initiative marocaine d’autonomie, sous souveraineté marocaine, représente la seule solution pour résoudre le conflit du Sahara.



Lors de leur rencontre tenue jeudi dernier, Lisa Kenna a échangé avec de Mistura «sur ses contributions précieuses et continues en faveur de la paix au Sahara», selon une note officielle publiée sur son compte.



La diplomate américaine a précisé avoir transmis à M. de Mistura la position claire des Etats-Unis, qui soutiennent la proposition marocaine d’autonomie sous souveraineté marocaine, en soulignant qu’il s’agit de «la seule solution possible». Elle a appelé les parties à s’asseoir rapidement à la table des négociations pour parvenir à une solution mutuellement acceptable dans le cadre de cette initiative.



Cette rencontre intervient quelques jours après que les Etats-Unis ont une nouvelle fois réaffirmé leur soutien à la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara, consolidant ainsi une position diplomatique stratégique initiée en décembre 2020.



«En confirmation de la position communiquée par le Président Donald Trump à S.M le Roi Mohammed VI, les Etats-Unis ont réaffirmé leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara » à l’occasion d’un entretien, mardi dernier, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Secrétaire d’Etat américain Marco Rubio à Washington. Ce dernier «a réitéré que les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara», a souligné la MAP.



Pour rappel, lors de l’entretien téléphonique entre SM le Roi et le Président des Etats-Unis d’Amérique, en décembre 2020, Donald Trump avait informé le Souverain de la promulgation d’un décret présidentiel, avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable à effet immédiat, portant sur la décision des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara marocain.

«La réunion entre la responsable américaine et M. de Mistura intervient dans un contexte international marqué par la conception de l’administration Trump pour régler les conflits internationaux, d’autant que les Etats-Unis comptent sur le rôle du Maroc dans la garantie de la paix, la stabilité et l’équilibre dans l’ouest de la Méditerranée et la région du Sahel», a affirmé Moussaoui Ajlaoui, expert-associé à Ames-Center dans une déclaration à Libé.



«Il ne s’agit pas d’informer, mais il s’agit plutôt d’une mise en garde adressée par les Etats-Unis à l’encontre de Staffan de Mistura», a tenu à préciser Moussaoui Ajlaoui.